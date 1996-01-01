Быль о золотой рыбке

Постоянно растущие цены на рыбу и рыбопродукцию вызывают у населения Приморья все больше негодования. При этом все меньше людей включают в свое ежедневное меню морепродукты, а в рыбных рядах на местных рынках стали встречаться пустые места.

"Люди уже боятся подходить к прилавкам, их отпугивает цена", - говорят продавцы. Правда, рост цен никак не отражается на числе желающих приобщиться к рыбной кормушке. И чем выше цена на рыбу, тем лучше для тех, кто хоть как-то причастен к циркуляции рыбных денег.

"Во всем мире рыба дороже мяса", - основной аргумент представителей рыбацкого сословия. Но почему рыбная дороговизна в нашем рыбном регионе преодолела все разумные пределы, дельцы предпочитают умалчивать.

Рыба на берег не панацея

Первыми, кого начинают обвинять в ценовом "беспределе", становятся рыбодобывающие компании. Между тем рыбаки говорят о том, что нужно поменять правила игры на государственном уровне и тогда рыба резко подешевеет. "В настоящее время большинство местных компаний ориентированы на экспорт морских биоресурсов, - заявил на прошедшей в конце прошлого года пресс-конференции посвященной развитию отрасли в 2004 г. президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Дмитрий ГЛОТОВ. - Поэтому если мы хотим насытить свой рынок относительно дешевой продукцией, нужно ввести обязательное декларирование рыбной продукции в российских портах".

Предложение вроде бы правильное. Если все добытые биоресурсы будут доставляться на российский берег, то конкуренция резко возрастет и произойдет затоваривание местного рынка. Это, в свою очередь, сыграет на понижение цены. Однако большинство компаний уже давно и без всякого государственного принуждения везут рыбу к родным берегам, но цена на рыбу от этого не снижается. Все дело в том, что российские цены уже давно сравнялись с ценами на азиатских рыбных биржах. Тот же "ТУРНИФ" почти все добытые объемы поставил в Россию. И как утверждают его представители, прошлогодняя цена на минтай на внутреннем рынке была выше, чем на внешнем.

В то же время, по мнению большинства руководителей рыбодобывающих компаний, цена на рыбу будет расти от путины к путине. Главными причинами этого являются постоянно растущие издержки рыбаков, изначально заложенные в себестоимость каждого рыбного ящика. Прежде всего, теперь компании ограничены выделенными квотами, поэтому снизить цену за счет увеличения роста производства уже нереально. Вдобавок плату за пользование биоресурсами пока никто не отменял, и для даже не самой крупной фирмы эти платежи исчисляются сотнями тысяч долларов. Но если сумму этих расходов судовладельцы могут просчитать на пять лет вперед, то постоянно растущая цена на топливо никаким расчетам не поддается.

"На сколько вырастет в цене пойманная рыба, можно судить по колебаниям топливного рынка, - рассказал "ЗР" руководитель небольшой местной рыбодобывающей компании. - Чем выше стоимость 1 тонны солярки, тем выше стоимость одной тонны рыбы. В этом году цена за тонну судового топлива перешагнула отметку в $ 500. Сюда нужно добавить стоимость доставки топлива в район промысла. И это без учета того, что растет из года в год стоимость расходных материалов: спецодежды, тары, продовольствия, средств связи, промвооружения. Нельзя забывать и о том, что для того, чтобы отправить судно в экспедицию, большинство компаний кредитуются в банках. Проценты по кредитам также закладываются в стоимость продукции, идущей из районов промысла".

Минтай, селедка и камбала прописались в России

И все же отпускные цены добывающих компаний сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть на ценниках в местных магазинах.

"В настоящее время мы имеем почти 20 тыс. тонн биоресурсов, - говорят представители камчатской фирмы ЗАО "БЛАФ". - Из них половина идет на внутренний рынок, причем основная реализация идет через Владивосток. Именно он является своеобразной рыбной столицей Дальнего Востока. Здесь есть холодильные мощности, железнодорожные пути, порты и налаженная инфраструктура сбыта. Сюда приезжают оптовые покупатели не только из западных регионов России, но и иностранцы. Спрос в последние годы стабилен. Наша продукция на морозильных складах не задерживается. Но можно с уверенностью говорить о том, что растущая цена на рыбу потенциальных оптовых покупателей не отпугивает. Как правило, все гоняются за минтаем, селедкой, лососем и белорыбицей. В основном эти позиции с каждым годом и дорожают. Особенно это заметно по минтаю и селедке. Если еще год назад олюторская селедка шла по 32-35 руб. за кг, то сейчас 45 руб. - это норма. Минтай в прошлом году мы продавали за 25-27, сегодня ценовая планка зашкаливает за 30. Поднялась цена на камбалу, и если в 2004 г. "желтоперку" в среднем можно было приобрести за 20 руб. кг, то в последние месяцы она реализуется за 22-26 руб. Пожалуй, меньше всего скачет в цене навага, ее еще можно купить за 20 руб."

Но и дешевую навагу на местных рынках владивостокцы не видят. Ее цена на рыбных рядах колеблется от 35 до 45 за кг. Без малого двойная накрутка обусловлена еще одной чередой посредников, так называемых мелких оптовиков.

Поиграй на лососе

Офисы подобных фирм располагаются на территории предприятий, имеющих в своей собственности большие холодильники. Их во Владивостоке всего три: в рыбном порту Владивостока, на Змеинке (бывший холодильник ) и на Владивостокском рыбокомбинате (ВРК). Все фирмы, "прижившиеся" на холодильниках, служат неким прообразом официальной рыбной биржи, о создании которой уже долгие годы "мечтают" местные власти. Секреты подобной деятельности корреспонденту "ЗР" в кулуарном разговоре раскрыл один из директоров фирмы, расположившийся на холодильнике ВРК.

По его словам, в настоящее время на торговле рыбой зарабатывают все, кому не лень. Если еще несколько лет назад на всем Дальнем Востоке было порядка тысячи подобных рыбных контор, то теперь их более 3,5 тысячи. Это в десятки раз больше, чем самих производителей. "Сегодняшний рыбный рынок больше напоминает игру на ценных бумагах. Никогда не знаешь, какая рыба упадет в цене, а какая поднимется. Прошлый год в этом плане был очень показательный. В связи с тем, что красная путина не удалась, большинство покупателей металось по городу в надежде выхватить крупную партию горбуши. А крупных партий уже не было, их скупили спекулянты и сделали закладки в холодильниках, а уже после максимального поднятия цены начали распродавать рыбу мелким оптовым фирмам. Если еще в декабре горбушу можно было купить за 48 руб./кг, то сейчас ее уже не найдешь и за 55.

Пока наблюдается спрос на навагу-"ворошенку" (сахалинская навага не морозится в блок-формах, а замерзает навалом на льду). Везти ее на продажу в западные регионы невыгодно - такой навальный груз обходится дорого при транспортировке. Основное место сбыта "ворошенки" - Приморский и Хабаровский края. Ее можно еще купить за 22 руб., но цена может в любой момент упасть, а может и подняться.

Вообще, никто не может предсказать, что будет с ценником через ближайшую неделю. Бывает, что у покупателя есть деньги, а рыбы уже нет. Постоянно дергается цена на кальмар, причем как на тушку, так и на щупальца. Если тушка еще недавно стоила 50, то сейчас меньше 55-56 не найти. Щупальца и вовсе перед новым годом выгребли китайцы. Правда, цена может не только подниматься, но также и резко снижаться. Три года назад было просто обвальное снижение цен на кальмар, оказавшееся для многих компаний губительным. Цена на тушку упала с 40 до 18-19 руб. за кг. Причем инициировали такое снижение сахалинские и камчатские компании, объективных причин снижения цен не было. Пошли разговоры, что московский капитал пытается давить на БАМР. Буквально полгода ценового демпинга, и БАМР продается москвичам".

Золотая селедка

"Иногда получается сделать состояние в течение недели буквально из воздуха, - рассказывает представитель другой фирмы. - Ведь большинство фирм выступают как посредники, им главное - найти покупателя на продукцию и накрутить по максимуму. Поимел с килограмма 2 руб. (а партия может достигать 150 тонн), и куш сорван. Еще больше могут сорвать те, кто не боится поиграть с ценами. В этом году многие удачно заработали на УМЗ (красная рыба с укусом морского зверя, она стоит гораздо меньше, чем обыкновенный лосось, за счет этого на нее повышенный спрос у переработчиков рыбы. - Прим. автора). Удачливые оптовики купили его за 25 руб./кг, а уже через неделю продали за 38.

Но есть риск и прогореть. В связи с тем, что владельцы холодильников ввели прогрессивку (чем больше рыба лежит, тем больше арендная плата), закладывать рыбу становится все менее прибыльно. Если цена в течение долгого времени поднимается всего на несколько рублей, "закладчики" работают почти "в ноль".

Не стесняются заработать на рыбе и переработчики. Без ложной скромности, за простейшие технологические манипуляции они накидывают от 50 до 100% конечной стоимости. К примеру, охотоморскую селедку даже у мелких оптовиков можно найти за 25-27 руб. На рынке в копченом или соленом виде она уже стоит 60-80 руб. за кг, все зависит от внешнего вида и размерного ряда. "Мы накидываем не более 20-30%", - утверждают владельцы розничных торговых точек.

Эксклюзивный краб

Все же есть еще один игрок в рыбном бизнесе, который обеспечивает падение цен на потребительском рынке. При этом этот игрок имеет весьма недурную прибыль, и имя ему -браконьер. В том, что браконьерская продукция забила все рынки Владивостока, сомневаться не приходится. Почти на всех рынках обилие гребешка и трубача, но вот документы на эту продукцию смогли предоставить всего несколько продавцов. И там, где нет документов, цена на 50 руб. ниже. На одном из прилавков мы увидели волосатого краба по смешной цене - 80 руб. за кг. Для сравнения, в Японии этот краб стоит не менее $ 5 за кг. Поэтому в Россию его практически не поставляют.

Непонятно, почему на каждом рынке продается такой редкий вид лососевых, как чавыча. Ведь квота на нее составляет всего несколько десятков тонн, поэтому, как говорят в компаниях, ведущих ее добычу, вся российская легальная чавыча уходит на внешний рынок по цене не менее $ 5 за кг. И в итоге именно браконьерам должны быть благодарны потребители за низкие цены?