Хабаровское краевое ипотечное агентство: Лиха беда начало

Свершилось. 8 декабря 2004 года состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве по развитию системы ипотечного жилищного кредитования между Правительством Хабаровского края, ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" (ХКИА) и федеральным Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Правительство края представлял исполняющий обязанности его председателя Владимир ПОПОВ.

Подписание данного Соглашения законодательно закрепляет за ХКИА, учрежденном месяц назад, функции регионального отдела (РО) федерального АИЖК. Следует отметить, что на сегодняшний день в РФ действуют более 60 РО АИЖК. В ДВФО подобные отделения имеются в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области.

Что касается механизма взаимодействия трех сторон-участниц вышеупомянутого соглашения, то, вкратце, на РО возлагаются функции рефинансирования первичного кредитора, предоставляющего ипотечный кредит, за счет средств, полученных от федерального АИЖК. Региональная администрация выступает при этом гарантом по обязательствам РО и обеспечивает поддержку его деятельности через развитие нормативно-правовой базы и предоставление государственной помощи при строительстве жилья на условиях ипотеки отдельным категориям граждан. В случае с Хабаровским краем, как было упомянуто представителями администрации края, эта поддержка будет носить характер безвозмездных субсидий из краевого бюджета в размере 15% стоимости жилья.

На пресс-конференции, состоявшейся после подписания трехстороннего соглашения, было особо подчеркнуто значение данного события для края. Увеличение объемов жилищного строительства является одной из приоритетных задач, заявленных правительством Хабаровского края, и один из эффективных способов ее решения - привлечение внебюджетных инвестиций в виде сбережений населения, долгосрочных ресурсов банков и средств предприятий через систему ипотечного жилищного кредитования.

По словам министра строительства края Сергея ВАЩИШИНА, трудоспособное население, имеющее средний уровень доходов, готово уже сегодня приобретать жилье на условиях ипотеки. Подписанное трехстороннее соглашение открывает такие возможности для жителей края. Помимо этого, "система ипотечного кредитования позволит решить и целый ряд других социально-экономических задач: повысить качество жизни населения, обеспечить привлечение инвестиций в жилищное строительство и активизировать деятельность строительной и связанных с ней отраслей, а также улучшить демографическую ситуацию в крае", - подчеркнул министр строительства.

Полученные финансовые ресурсы от ипотеки руководство края планирует использовать на строительство нового жилья, что позволит в долгосрочной перспективе обеспечить прирост валового регионального продукта, налогооблагаемой базы и создаст новые рабочие места.