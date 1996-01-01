Электроэнергия в Хабаровске подорожала больше всего

С декабря прошлого года больше всего в Хабаровске подорожала продукция энергетики и нефтепереработки. За этот период рост индекса цен на электроэнергию составил в Хабаровске 23,7%, 26,8% -на бензин марки А-80, 23% - керосин, 17,3% - дизельное топливо.

Подорожавшее топливо, сообщает пресс-служба мэрии, автоматически потянуло за собой и цены в других отраслях, в первую очередь, энергоемких и связанных с транспортными перевозками. По этой причине, к примеру, стоимость металлопроката увеличилась за год на 31,8%, а рубероида - 20,5%.

Мясо подорожало на 26,4%, молочные продукты - на 10%. И в тоже время благодаря конкуренции поставщиков, пока не наблюдается существенного подъема цен на мясо птицы (рост 5%), рыбу (4,7%).

Остается только удивляться, почему инфляция, официально, конечно, Составляет в этом году только 10,5%?