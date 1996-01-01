Серебро станет золотым

В следующем году серебряные украшения подорожают как минимум в два раза. С 1 января установка пробы на ювелирные изделия из серебра будет обходиться заводам-изготовителям в сто раз дороже - в 150 руб. Соответственно, они перенесут эту нагрузку на покупателей. Эксперты полагают, что новый закон приведет к исчезновению с рынка недорогих ювелирных украшений и росту поддельной продукции.

С 1 января следующего года вступает в силу закон, повышающий госпошлину за установку пробы на серебро с 1,5 до 150 руб. Цена грамма серебряного украшения в рознице составляет в среднем 100 руб. Так что новая пошлина в 150 руб. сравняется с ценой некоторых легковесных изделий.

Компенсировать будущие затраты на удорожавшее пробирование изготовители серебряных украшений намерены повышением стоимости своей продукции со следующего года как минимум на 100%. И игроки рынка считают, что это не предел. "Для поддержки уровня рентабельности российским ювелирам придется увеличить цену на свою продукцию в два-три раза", - говорит президент московского ювелирного завода "Каргом" Игорь ПОДЛЕСНОВ. "Сейчас наценка предприятий на серебряные украшения составляет примерно 25%. Но со вступлением в силу нового закона даже при повышении цены изделий на 50% мы будем работать в убыток, - рассказал генеральный директор завода "Северная чернь" Евгений ЩЕДРИН, - а при увеличении стоимости изделий мы рискуем потерять потребителя". В магазине цена колечка, которое сегодня стоит 150 руб., может увеличиться в три раза.

Наиболее популярными ювелирными украшениями являются изделия из золота. За 9 месяцев этого года через пробирную палату прошло 19,4 млн украшений из желтого металла. Серебро по своей популярности занимает второе место (15,35 млн изделий), далее следуют украшения из платины (13,23 млн шт.) и палладия (6,17 млн шт.). Ежегодный оборот ювелирных украшений из серебра в России (в среднем около 30 тонн) составляет порядка 25-30% от общего объема ювелирной продукции.

Директор ювелирного завода "Альфа" Аркадий ГОРБУНОВ считает, что новый закон ударит прежде всего по среднему классу. "Именно он является основным потребителем изделий из серебра", - говорит Горбунов. Аналитик из инвесткомпании "Проспект" Ирина ЛОЖКИНА считает, что результатом повышения пошлины на клеймение станет как минимум исчезновение с рынка серебряных украшений малого веса.

Более того, поднятие цен на серебряные украшения может вызвать рост нелегального производства ювелирной продукции с поддельными пробами, считают эксперты. По словам начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней ГУБЭП ФСЭНП МВД России Николая ВАРИХОВА, "уже сегодня около четверти российского розничного рынка ювелирных украшений составляют контрабандные и нелегально произведенные изделия. Если еще два года назад изымалось по 3-4 кг подпольного серебра, то сегодня по одному делу о нелегальном обороте драгоценных металлов изъятые серебряные украшения могут насчитывать десятки, а то и сотни килограммов". Участники рынка допускают, что почти половину российского рынка серебряных изделий в следующем году составит нелегальная продукция. По мнению же Артема ПОДСТРЕШНОГО из "Русской ювелирной сети", "магазины заинтересованы в закупке более дешевого, а потому более ходового товара".