Рождественские распродажи в Приморье

В канун Нового года обороты приморских торговцев вырастают в два и более раза, чему в немалой степени способствуют рождественские распродажи.

Даже если дела магазина шли неважно на протяжении года, в предпраздничный период есть шанс наверстать упущенные прибыли и сбыть неликвидный товар. Ничего нового в данном случае придумывать не приходится: в ход идут проверенные средства привлечения покупателей - спецпредложения, лотереи и прежде всего скидки, которые могут доходить до 50% и более.

- Декабрь для нас - самый лучший месяц, - говорит директор магазина парфюмерии "Иль Дэ Ботэ" Оксана КОСТЮК. - Товарооборот возрастает примерно в три раза! Замечу, что если в прошлые годы покупательский ажиотаж начинался во второй половине месяца, то в этом уже в первые дни месяца покупателей стало значительно больше. Появились и первые корпоративные покупатели, приобретающие подарки для своих сотрудников. Они поступают довольно разумно, ведь в конце месяца многие товары уже будут раскуплены, а в магазине будет не протолкнуться. Уже сейчас нам пришлось перевести весь персонал на "усиленный" режим работы. Если обычно продавцы работают по схеме: три дня рабочих, три выходных, то сейчас - пять рабочих дней плюс два выходных.

Наиболее популярны у потребителей новогодние наборы из трех наименований продукции от известнейших производителей, которые в предпраздничные дни можно купить по цене одного. Такие наборы охотно берут в подарок. Ажиотажу добавляет беспроигрышная лотерея, когда при покупке товара на сумму от 6 тыс. рублей покупатель получает один купон, от 9 тыс. рублей - два и так далее. В январе по этим купонам будет проведена беспроигрышная лотерея, будут разыграны ужины в дорогих ресторанах, ювелирные изделия, дорогая косметика, парфюмерия и прочее.

- В этом году в декабре мы предлагаем скидки от 20 до 50%, - сообщили нам в торговом доме "Европа-стиль". - Кроме этого, покупателям, приобретающим товар на сумму свыше 500 евро, выдается купон беспроигрышной лотереи. Но мы не делаем серьезных ставок исключительно на декабрь - товар должен продаваться в течение всего года.

Повышенный интерес перед новым годом у покупателей и к бытовой технике. По словам продавцов, если в течение года в магазины бытовой техники заглядывают лишь те, кому что-то надо, то перед Новым годом туда приходит буквально полгорода. В первых числах декабря объемы продаж увеличиваются на 15-20%. К концу месяца покупательская активность возрастает в полтора-два раза. С полок сметается дешевый ассортимент и сильно прореживается дорогой.

- Особенно увеличивается сбыт мелкой бытовой техники - ее активно покупают в подарок, - говорит менеджер по маркетингу сети магазинов "Домотехника" Всеволод ОЗНОБИХИН. - Из крупной техники особенно хорошо продаются домашние кинотеатры и хорошие музыкальные центры - люди хотят порадовать себя в канун Нового года.

В наших магазинах мы предлагаем покупателям скидку в 5%. Может показаться, что скидка не столь велика, так как некоторые мелкие торговцы предлагают более высокие скидки. Но надо учесть, что у нас ниже исходная цена товара.

Несколько иная ситуация в обувных магазинах.

- В этом году в декабре мы не планируем скидок, - сообщила директор сети магазинов "Монарх" Лариса БОНДАРЕНКО. - На это есть две причины. Во-первых, из-за необычно теплого ноября у поставщиков зимней обуви образовались ее большие запасы. И они не хотят сбрасывать ее дешево. Предполагается, что в декабре людям в любом случае придется покупать зимнюю обувь. А вот в январе мы предложим серьезные скидки на зимнюю обувь - в размере 30-50%. Вторая причина: из-за проблем на таможне новые коллекции импортной обуви пришли к нам позже, чем обычно. Соответственно, это влечет за собой и некоторый сдвиг по срокам скидок.

Что же касается компаний, торгующих компьютерами и комплектующими, то здесь сезонность спроса не столь ярко выражена. Для этих фирм важнее период с середины августа по начало сентября, когда наблюдается значительный рост продаж, связанный с началом школьного учебного года. Однако и эти предприятия не остаются в стороне от общей тенденции.

- У нас размер скидки индивидуален по группам товаров, а также мы делаем специальные скидки для постоянных клиентов, - говорит директор розничной сети ООО "Навиком" Олег КОСЕНКО. - Кроме того, мы расширили торговые площади в нашем крупнейшем магазине. Теперь знакомиться с компьютерной техникой и получать подарки стало еще удобнее.