На лед приглашаются...

Затраты на комфортную подледную рыбалку превышают экипировку профессиональных хоккеистов и чуть-чуть не дотягивают до сборов профессиональных дайверов. Для тех, кому комфорт "не страшен", достаточно средней приморской зарплаты.

Пожалуй, единственным сегментом рынка, куда китайским цеховикам пока дорога заказана, остается охотничье и рыболовное обмундирование, оружие и снасти. В этом мы смогли воочию убедиться, посетив с десяток профильных магазинов и рынков Владивостока. Конечно, это не значит, что таких китайских товаров нет вообще. Есть, но в очень незначительном количестве. Например, хлысты для зимних удочек по 10-15 рублей, леска за "пятак" или 200-рублевый термос.

Особую гордость вызывает тот факт, что на прилавках - экипировка и снасти отечественной производства. В этом плане российская, в том числе и приморская легкая промышленность идут в ногу со временем. Правда, цены кусаются, но, как говорится, за все надо платить.

Обувь

Подготовку к выходу на лед необходимо начинать с выбора обуви. Это не наша выдумка, а мнение опытных "подледников". Именно с ног начинает рыбак замерзать. Если обувь не соответствует погодным условиям, то уже в процессе рыбалки не поможет ни горячий чай, ни холодная водка.

Отечественные брезентовые бахилы с чулком из искусственного меха от 700 до 1000 рублей неплохо держат мороз до -15. Если холоднее и ветер, то уже через час-полтора они будут "пробиты". Знающие рыбаки, дабы не идти на большие траты, к бахилам прикупают меховые носки. Цена у них вполне божеская: от 260 рублей в "Снайпере" до 420 в магазине "ЧП Сокур". На Первореченском и Комаровском рынках можно найти и того дешевле. Для тех, кому не по нраву мех, тут же продается неплохой заменитель в виде носков из собачьей шерсти. Цена на них в зависимости от размера и толщины варьируется в этой же ценовой вилке. Ноги в таких носках будут в тепле и в 25-градусную стужу.

Кроме бахил отечественный производитель предлагает шнурованные кожаные ботинки с уже вшитым меховым чулком по цене от 1000 до 1,5 тыс. рублей. Но "авторитеты" брать их не советуют. На морозе кожа застывает, и холод идет на чулок и далее на ногу. При -10 в них еще будет тепло, но дальше начинается не рыбалка, а пытка.

Тем же рыбакам, кто денег не считает, канадские и финские производители предлагают "обувные печки". Например, канадские сапоги Kamik не имеют меховых чулок, но их "внутренности" изготовлены из плотного и очень теплого материала, толщиной не более одного сантиметра. Эти сапоги способны удерживать тепло при -40 градусах. Стоит такая обувь от 2 до 5 тысяч рублей. Есть и более дорогие боты, за 200 и 300 евро, в которых можно ехать на рыбалку хоть в Антарктиду, хоть на Колыму.

Белье

Сегодня каждый специализированный магазин предлагает рыбакам и охотникам термобелье. Вещь архиполезная. Поскольку рыбы в этом году подо льдом залива Петра Великого не так уж много, и ее приходится искать, а значит, много ходить, то значимость майки и кальсон, сохраняющих тепло, возрастает многократно. Здесь выбор довольно обширен. Есть российский комплект цвета хаки за 2 тыс. рублей, есть немецкий Hunter: цена 1950-2150 за майку и 1600-1900 за подштанники. Но мы бы посоветовали брать термоводолазку. Ее можно надеть как на рыбалку, так и под стильный пиджак в повседневной трудовой деятельности.

Для тех, кому такие цены не под силу, флотский универмаг предлагает широкий выбор суконного армейского белья и тельняшек. Цены весьма умеренные.

Что касается свитеров, то здесь каждый волен выбирать на свой вкус и кошелек. Например, в магазине "Муравейник", что на "Тополиной алее" за 400 рублей можно приобрести настоящий рыбацкий свитер, а в "Снайпере" финский Windstopper за 5800 рублей. Свитерок от Суоми - серьезное препятствие на пути всем ветрам.

Верхняя одежда

К выбору верхней одежды надо относиться так же серьезно, как к обуви. Те времена, когда овчинные тулупы считались верхом совершенства, канули в лету. Теперь даже рыбаки со скромными доходами отдают предпочтение зимним военным камуфляжам. Сравнительно недорого: от 2 до 3 тысяч рублей за полный комплект, тепло и функционально. Много карманов, куда можно распихать все, начиная от термоса и заканчивая бутербродом.

Тем же, чьи доходы выше среднего, наши магазины предлагают более 10 наименований и видов костюмов. Синтепоновые стоят не более 2,5 тыс. рублей. Камуфлированный костюм, с меховым подкладом российского производства тянет уже на все 5 тысяч. Можно купить верх и низ отдельно за 3,5 и 1,5 тыс. соответственно. Есть в продаже "Колумбии", "Аляски", куртки из искусственного пуха стоимостью от 150 до 400 долларов.

Кстати, глядя на сегодняшнее племя рыбаков-подледников, убеждаешься, что новации в части верхней одежды продвигаются с трудом. Народ донашивает то, что еще было приобретено много лет назад. Здесь и куртки подводников, те же тулупы, рыбацкие альпаки и т.д.

Перчатки и шапка

И последние элементы экипировки - рукавицы, перчатки и головной убор. Здесь выбор еще богаче. Меховые рукавицы - на самый холодный случай. В основном в ход идут более легкие и тонкие варежки, которые можно купить даже на китайском рынке. Цена договорная. Магазины предлагают специальные перчатки. Правда, стоят они недешево. Но самыми удобными остаются синтепоновые перчатки: финские, немецкие, канадские, российские... Все они стоят около 500 рублей и примерно одинаковы по своим характеристикам. Они легкие, очень удобные и удочку в них чувствуешь как будто рыбачишь голыми руками. Не пропустишь даже самой осторожной поклевки.

Головной убор выбрать не долго. Если у костюма есть капюшон, то достаточно вязаной шапочки за 200 рублей. Подойдет и дедовский малахай.

Подсчитав затраты по низшему и высшему разряду, получилось, что для подледной рыбалки достаточно 6,5-7 тыс. рублей. Для комфортабельной - не хватит и 20 тысяч.