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С жильем не все так мрачно
Как отметил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования хабаровской мэрии Виктор НОВИЦКИЙ, примером того, что в Хабаровске ищут возможности для строительства доступного жилья, может служить разработанная и утвержденная в 2003 году решением городской думы программа "Накопительная схема приобретения жилья через ТСЖ (товарищество собственников жилья) "СССТ" ("Ссудосберегательное строительное товарищество")".
Главная цель программы - создание дополнительных условий для широкого доступа инвесторов к приобретению жилья в Хабаровске по накопительным схемам. Срок финансирования инвесторами строительства по данной программе, в том числе и после вселения в построенную квартиру, составляет 5 лет. Схема финансирования такова, что 70% стоимости строительства вносится в течение 5-ти лет ежемесячными платежами, а 30% стоимости строительства вносится единовременным платежом в год закладки жилого дома. Механизм работы программы - аккумуляция части свободных средств инвесторов и направление данных средств на жилищное строительство. Необходимо отметить, что на начальном этапе реализации программы бюджет города изыскал возможность профинансировать все проектные и подготовительные работы.
На основании данного программного документа администрацией города Хабаровска организовано первое ТСЖ "СССТ". Участок под строительство выделен в микрорайоне улиц Большой и Вяземской в Железнодорожном округе краевого центра. До 2008 года планируется построить 6 десятиэтажных жилых домов на 430 квартир. Первая очередь строительства будет представлена приемочной комиссии в 2005 году. Стоимость строительства 1 квадратного метра в настоящее время составляет 20 тыс. руб. (с учетом стоимости внутренних отделочных работ). В течение последующих 5-ти лет будет производиться индексация цен по утвержденным показателям.
Сегодня администрацией города ведется разработка очередных программ ТСЖ "СССТ" с выделением земельного участка под строительство в районе остановки "Памятник партизанам", остановки "Выборгская", в районе технического университета.
Разрабатывается программа малоэтажной высокоплотной застройки по Восточному шоссе Железнодорожного района города. В результате реализации данной программы администрация города предложит потенциальному инвестору недорогое жилье в рассрочку.
У горожан, не достигших 30 летнего возраста и нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть возможность принять участие в программе строительства жилья для молодежи. Эта программа определена прошлогодним решением Хабаровской городской Думы "О строительстве молодежных жилищных комплексов в городе Хабаровске" и призвана решать жилищные проблемы молодых семей. В соответствии с ней осуществляется строительство молодежного жилищного комплекса по адресу: город Хабаровск, ул. Панфиловцев, 36, с первоначальным взносом 25% от стоимости строительства и последующей выплатой оставшейся стоимости квартиры с момента вселения в квартиру в течение 5 лет. Программу, разработанную городским отделом молодежи, отличает отсутствие индексации (пересчета) непогашенной части стоимости строительства. Прием документов осуществляет отдел по делам молодежи администрации Хабаровска.
В рамках программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003-2010 годах" администрацией города проводится эксперимент по предоставлению инвесторам права реконструкции застроенных кварталов города с переселением граждан из ветхого жилищного фонда на конкурсной основе. По итогам уже состоявшихся 5 конкурсов за счет средств инвесторов будет расселено 13 домов ветхого жилищного фонда.
Всего в эту программу (является составной частью федеральной программы "Жилище") в 2003 году федеральный бюджет вложил 10 млн руб., Хабаровск - 5 млн руб. А уже в 2004 году роли поменялись: вклад хабаровской мэрии составил 26 млн руб., а федерального центра - только 10 млн руб.
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