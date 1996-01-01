В погоне за технопарком

В будущем году в России будет построено 4 технопарка со специализацией в области информационных технологий (IT): в Дубне, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Об этом объявил на недавнем совещании в Новосибирске Президент РФ Владимир ПУТИН. Обойдутся они российской казне от $ 80 млн до 150 млн каждый. Ожидается, что работа IT-технопарков позволит российским компаниям - разработчикам программного обеспечения повысить свою капитализацию и благоприятно отразится на экономическом росте страны.

Почему Владивосток не попал в эту обойму? Есть ли у Приморья или Дальнего Востока в целом потенциал для создания подобного технопарка. На эти вопросы "ЗР" отвечает вице-президента ДВО РАН, член-корреспондент РАН Юрий КУЛЬЧИН.

- Юрий Николаевич, последнее время президент часто говорил о высоких технологиях, как о наиболее эффективных локомотивах российской экономики. Как вы считаете, почему решено начать именно с производства программного обеспечения.

- Думаю, прежде всего, потому, что во всем мире производство программного обеспечения (ПО) - один из самых рентабельных интеллектуальных бизнесов. Он не требует больших капитальных затрат. Только удобное рабочее место, хороший компьютер. Главный производственный инструмент - интеллект программиста. Не случайно перед новыми технопарками поставлена задача примерно за год выйти на самоокупаемость. Компаниям по производству программного обеспечения это по силам.

- Очень многие наши специалисты в области высоких технологий уехали за рубеж, в том числе и программисты. И статистика утверждает, что сегодня российские компании по производству ПО занимают менее 1% мирового рынка. Кто же будет работать в наших IT-технопарках?

- В статистике не учтены, во-первых, фирмы, которые зарегистрированы нашими гражданами за рубежом и на которые работают наши программисты, живущие в России. Нет в ней и специалистов, которые работают в России в штате иностранных фирм. Многие из них на поверку тоже имеют российские корни. Специалистов по информатике готовят теперь едва ли не во всех российских вузах. Так что талантливых и квалифицированных программистов в России хватает.

- Зачем программисту технопарк, если он из дома по сети может отправить свой "продукт" куда угодно?

- Я пока плохо представляю, как будут организованы IT-технопарки у нас, но видел нечто подобное в китайском городе Шеньяне. При тамошнем университете есть фирма, которая называется "New Soft", имеющая оборот около $ 300 млн. И в ней работают, главным образом, студенты и сотрудники университета, обеспеченные всем необходимым.

- Может быть, привлекательность технопарков в том, что они имеют налоговые льготы?

- Когда фирма начинает становиться на ноги, льготы не помешают. В IT-технопарках они наверняка будут, как в особых экономических зонах. Но в действительности, кроме как от льгот, эффективность любой компании, в том числе и по производству ПО, во многом зависит от менеджеров. То есть от людей, которые обеспечивают программистов работой, могут сформировать "портфель заказов" и умело его продвигать. Думаю, что технопарки, прежде всего, решат именно эту проблему.

- На Дальнем Востоке, в Приморье, есть условия для создания такого технопарка?

- Вопрос риторический, если иметь в виду Институт автоматики и процессов управления и Вычислительный центр ДВО РАН, а также ряд университетов, которые ежегодно выпускают несколько сотен специалистов по информатике. И ведь никто из выпускников, кроме самых ленивых, без работы не сидит. Они востребованы, в том числе и в коммерческих компаниях, которые занимаются компьютерными технологиями.

Совместными усилиями мы, я думаю, могли бы создать в регионе структуру, аналогичную IT-технопарку. Совместно можно пригласить менеджеров, которые могли бы построить систему заказов и продаж. Под конкретные заказы можно было бы попробовать найти кредиты и т. д. Сейчас, на подъеме рынка программного обеспечения, достаточно быстро выйти на объемы $ 100-150 млн вполне реально.

- И цена вопроса?

- Мы как-то прикидывали, во что может обойтись создание российско-азиатского технопарка на базе ДВО РАН и вузов Владивостока. Получилось, что от 30 до 50 млн. руб. Это в основном на организацию рабочих мест и строительство сетей.

- Если я правильно понимаю, то развитие технопарков - это сегодня едва ли не единственный способ не только развития экономики, но и финансирования научных исследований. И если федеральное правительство не развивает на Дальнем Востоке высокие технологии, то это тревожный сигнал для всего региона. Или клеймо "сырьевого придатка" - это навсегда?

- Делать такие выводы - не моя компетенция. Но создание технопарков в нашем регионе, безусловно, повысило бы его экономический вес, а со временем, возможно, изменило бы и его экономическую структуру.

- Так почему же мы тогда не попали в российскую программу строительства IT-технопарков?

- Потому что задачи такого масштаба не решаются спонтанно. И для того, чтобы попасть в программу, нужно заблаговременно подготовить и согласовать с правительством соответствующие проекты и бизнес-планы. Нужна организация-лидер с соответствующими полномочиями.

И здесь не обойтись без участия территории, на которой планируется создавать технопарк. Именно администрация региона должна быть в первую очередь заинтересована в развитии таких проектов. Так обстоит дело в Новосибирской и Нижегородской областях, администрации которых очень заинтересованы в развитии у себя высоких технологий и наукоемких производств. Они понимают, что это локомотивы, которые могут вытащить на себе всю экономику.

Не скажу, что дальневосточных ученых региональная власть не замечает. Но для создания технопарка этого, по-видимому, недостаточно.

- Существует ли другой путь? Например, кооперация с китайцами, у которых есть и деньги, и опыт создания таких структур?

- Я бы оценивал такую вероятность процентов на 80. По крайней мере, во время моих командировок в Китай такие предложения были. Думаю, что реализовать их можно, но при одном условии: если китайцы согласятся вкладывать деньги в технопарк на нашей земле. На своей территории они быстро все подберут под себя, и мы наверняка попадем в полную зависимость от их менеджмента. А кроме того, и все налоги останутся там. Так что - только в России. Это, правда, значительно замедлит процесс. Потому что быстро китайцы вкладывают деньги только у себя дома.

Будут льготы - будет технопарк

Комментарий генерального директора компании "Ронда" Андрея МИЩЕНКО:

- По количеству программистов Владивостоку, конечно, трудно тягаться и с Нижним Новгородом, и с Новосибирском. Например, в "Ронде" - самой крупной на Дальнем Востоке компании по производству ПО - сегодня работает около 180 человек. Кроме нее, во Владивостоке изготовлением ПО профессионально занимаются еще примерно 10 команд по 10-15 человек каждая. Не считая одиночек. Это не много. Для сравнения, только у одного из наших основных конкурентов - нижегородской компании "Тэлма" - в штате числится более 400 программистов.

Но по качеству специалистов Владивосток не проигрывает. Об этом я могу судить, например, по отзывам зарубежных партнеров "Ронды". 8 лет мы сотрудничаем с "Мотороллой" и наше ПО установлено в большинстве новейших мобильных телефонов этой компании. Благодаря, в основном, этому контракту, за последний год мы более чем вдвое увеличили штат. И если бы не высокий средний уровень программистов во Владивостоке, мы бы этого рывка сделать не смогли.

Ежегодно приморские вузы выпускают, по нашим оценкам, 200-300 молодых специалистов в области информатики. Как работодатель и руководитель компании SEI CMM 4-го уровня (из 5 возможных) могу сказать, что более половины из них после небольшой доводки могут работать программистами на профессиональном уровне. Так что основа для создания IT-технопарка у нас есть. Есть и потребность, поскольку рынок ПО находится на подъеме.

Если бы меня спросили, что я жду от IT-технопарка, то проблемы выстроились бы в следующем порядке.

Первое - это налоговые льготы. В нашем бизнесе расходы на персонал в виде зарплаты и налогов на заработную плату сотрудников "съедают" около 30-40% доходов компании. Из них налогов - 25-35%. Только в 2004 г. мы заплатили налоги на сумму более $ 500 тыс. Льготы дадут возможность интенсивнее развивать материальную базу, а также увеличить зарплату сотрудникам. В конечном счете это положительно скажется и на развитии производства, и на занятости населения, и на инвестициях, и на налоговых поступлениях.

Второе - это квартирный вопрос. В компанию к нашим программистам мы готовы приглашать классных специалистов из других городов. Но мы не можем за свой счет обеспечить их жильем. Ипотечные программы слишком дороги. Нужна программа беспроцентного или с разумным процентом кредитования или предоставление временного благоустроенного жилья на территории технопарка.

Третье - увеличение приема в вузы по нашей специальности. Мы, конечно, и сами активно сотрудничаем с вузами - читаем лекции, принимаем способных ребят на практику, спонсируем профессиональные конкурсы. Но необходима поддержка государства. В частности, увеличение бюджетных мест.

Если бы государство нашло возможность решить эти проблемы, то года за 2-3 оборот такого IT-технопарка, по моим прогнозам, мог бы составить примерно в $ 30-40 млн в год. И продолжить рост даже без строительства специальных закрытых городков, на основе кооперации.

Берем инициативу на себя

Комментарий руководителя департамента связи и информатизации администрации Приморского края Алексея ЩУРОВА:

- Честно говоря, решение президента о создании IT-технопарков в 4-х российских регионах было для нас неожиданным. Как и то, что Дальний Восток в их число не попал. Хотя решения такого масштаба не принимаются спонтанно, судя по озвученным суммам, они готовились заранее.

Мы в администрации Приморского края прекрасно сознаем необходимость развития информационных технологий. Тем более что для этого в крае есть все необходимое: научная база ДВО РАН, система подготовки кадров в наших университетах, практический опыт, накопленный компаниями по производству ПО. Есть у нас и опыт взаимодействия.

Кроме того, мы, конечно же, заинтересованы в притоке в Приморье из других регионов новых классных специалистов в области информатики, а также в создании программной продукции, популярной на мировом рынке.

Уверен, что администрация края в лице ее профильных департаментов может и должна взять на себя в этом процессе роль организатора. Необходимо подготовить обоснование возможности создания IT-технопарка во Владивостоке, которое будет передано Министерству связи России. Если наша инициатива найдет там поддержку, можно будет перейти к созданию проекта.

Пока говорить о том, каким будет технопарк, можно только в самых общих чертах. И мы готовы обсуждать его со всеми заинтересованными организациями. Но не думаю, что это должна быть некая закрытая территория для гениев со своей обособленной жизнью. Я все-таки представляю себе IT-технопарк как некое объединение ресурсов разных организаций - научных, учебных, производственных, коммерческих, государственных - для совместной деятельности. И вкладывать в высокие технологии деньги, по-видимому, тоже нужно позволить всем заинтересованным людям и организациям.

Думаю, что администрация края, если потребуется, может рассмотреть вопрос предоставления новой структуре некоторых социальных льгот и льготных ставок на аренду помещений.

Словом, создать технопарк у нас есть все шансы. Но сейчас нужно сделать все, чтобы на нас обратили внимание в Правительстве РФ.