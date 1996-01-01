Не так страшен евро

В течение всего прошлого года курс доллара относительно рубля продолжал постепенно снижаться. И в первую очередь это сказалось на потребительских рынках, тесно завязанных на импорт бытовой техники, компьютеров и комплектующих.

"Свой" курс - ближе

Компании, торгующие компьютерной техникой, традиционно выставляют цены на свой товар в условных единицах. Как правило, "у.е." в них - несколько выше, чем официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком. Причем разница может быть весьма ощутимой. При нынешнем официальном курсе в пределах 28 руб. за доллар в большинстве компаний "у.е." составляет от 28,5 до 31 руб. Впрочем, по мере снижения курса доллара размер "условной единицы" также падает.

- Одна из причин этого - страховка от колебаний курса, - говорит генеральный директор компании "Сильвио" Олег КУЧМА. - Если компания закупила товар при курсовой ставке 29 руб. за доллар, а через месяц он снизился до 28 руб. за доллар, то это серьезно снизит прибыль фирмы, если она будет торговать по курсу Центробанка: ведь рентабельность в компьютерном бизнесе невелика - 7-15%.

Соответственно, у компаний, которые не имеют крупных товарных запасов, а торгуют прежде всего под заказ (например "A11"), курс доллара к рублю гораздо ближе к официальному.

- Еще один фактор заключается в том, что ряд компьютерных компаний заинтересованы, чтобы покупатели оплачивали товар непосредственно в долларах, хотя формально это и не разрешено. Но компаниям нужны доллары, а не рубли, поскольку товар за границей они закупают за доллары, - считает Олег Кучма.

- Взаиморасчеты с дистрибьюторами ведутся по внутреннему курсу дистрибьюторов, который обычно несколько выше официального, - сообщили нашему корреспонденту в маркетинговом отделе компании сети магазинов "IPS Компьютеры". - К тому же покупатели платят нам в рублях, а затем мы обмениваем эти рубли на доллары в банках. Банки же продают доллары также по курсу выше установленного Центробанком.

Компьютерам Европа не указ

- У нашей компании более ста поставщиков с Тайваня, и пока только один из них указал цены в долларах и евро, - замечает Олег Кучма. - Для остальных поставщиков единая европейская валюта пока не существует. И это неудивительно.

Если на рынке бытовой техники доля европейских производителей довольно велика, то в компьютерном бизнесе Европа не играет практически никакой роли. Передовые технологические разработки и научные исследования в основном проводятся в США и Японии. А Япония старается снижать курс йены параллельно с американским долларом, чтобы не подрывать конкурентоспособность своей экономики.

Крупнейшие компании по производству и продаже готовых компьютеров - также американские (например, Dell, Hewlett-Packard). Япония поставляет отдельные ключевые компоненты, например, головки для оптических приводов или панели для жидкокристаллических мониторов. Комплектующие - материнские платы, видеокарты, оптические приводы, и так далее - в основном производятся в Китае, Малайзии, на Тайване, в Южной Корее, которые пока верны доллару.

- Но некоторые производители на Тайване все же несколько подняли цены. Дело в том, что курс тайваньского доллара в последнее время вырос по отношению к курсу американского доллара, - говорит Олег Кучма. - То же самое верно и для другого крупного поставщика - Гонконга. Если раньше за один американский доллар давали 8,8 гонконгских доллара, то теперь курс вырос до 7,8 - более чем на 10%.

Еще одна причина некоторого роста цен - повышение цен на нефть и медь. Медь используется при производстве практически всех электронных компонентов. Рост цен на нефть влечет за собой повышение стоимости пластмасс, что прежде всего отражается на стоимости матриц для записи CD и DVD-дисков, соединительных кабелей.

В целом ситуация может измениться только в том случае, если Китай примет решение перейти во внешнеторговом обороте с доллара на евро. Но это маловероятно.

- Переход с доллара на евро на нас пока никак не сказался, основные дистрибьюторы, с которыми мы работаем, ориентируются на доллар, - сообщили в компании "IPS компьютеры". - Что будет дальше - сказать сложно, но пока крупные производители поставляют технику за доллары, ничего меняться не будет.

Корейский товар - в выигрыше

А вот на бытовую технику и теле-видеоаппаратуру продавцы уже давно устанавливают цены в рублях, так что здесь колебания курсов валют не влекут за собой немедленные изменения цены. К тому же растет курс евро к рублю. А в отличие от компьютерных комплектующих, значительная часть бытовой техники импортируется из Европы.

Большая часть поставок бытовой техники, даже если она азиатского происхождения, идет через Москву, и оптовые продавцы также не горят желанием снижать цены. Многие вообще переходят на евро безотносительно к тому, за какую валюту товар был закуплен.

Большинство московских поставщиков перешли на евро еще полтора-два года назад - когда он начал расти по отношению к доллару. И в последнее время ничего нового тут не произошло.

- К тому же сами компании-производители также следят за колебаниями курсов валют и корректируют отпускные цены - ведь им тоже не хочется остаться в проигрыше, - утверждает руководитель рекламного отдела сети магазинов "Спектр" Юлия ХРАМЕЕВА.

- Удорожание евро стало одной из причин, почему техника европейского производства потеряла часть местного рынка, - полагают продавцы бытовой техники. - Но это не единственный фактор. Производители из стран Азии, и прежде всего корейские фирмы, ведут очень агрессивную рекламную политику. Соответственно, европейские товары сейчас позиционируются как "элитные". Типичный пример - бытовая техника таких компаний, как Kaiser, Siemens или AEG.

- По соотношению "цена-качество" азиатские товары намного привлекательнее, чем европейские, - говорит начальник розничного отдела компании "В-Лазер" Александр МАРТЬЯНОВ. - Отчасти это связано с ростом евро, отчасти с тем, что европейцы позиционируют свою продукцию как дорогую и высокотехнологичную. Хотя я бы не сказал, что те же корейские товары в настоящее время уступают европейским технологически.