Производство яиц возросло

В 2004 г. на птицефабриках края произведено 281 млн яиц. Это почти на 100 миллионов больше, чем в 2003 г. Реализация в сравнении с предыдущим годом выросла в 1,6 раза.

При этом ввозимые из других регионов яйца часто не соответствуют санитарным и ветеринарным нормам. Как правило, это происходит из-за нарушения температурного режима при перевозке. Только в прошлом году более полутора миллионов ввезённых в Приморский край яиц было отправлено на промышленную переработку, почти 100 тыс. штук - запрещено к ввозу на территорию края.

В последнее время появилась опасность ввоза контрабандных яиц из КНР. На всех пунктах пропуска усилен ветеринарный надзор за продукцией животноводства. Принимаемые меры привели к тому, что многие торговые предприятия стали работать только с местными производителями. Птицефабрики же прилагают усилия для повышения качества своей продукции.