В поисках рыл и голяшек

3 февраля вышел официальный приказ Минэкономразвития, утверждающий порядок распределения 25% мясных (птица, свинина, говядина) квот от общего объема квотируемых лимитов, выделенных Приморскому краю на 2005 г. Напомним, что принцип квотирования мяса был введен в 2003 г. В основе его лежал исторический принцип, в число квотируемых вошли компании, кто последние три года до 2003 г. легально завозил в страну мясо птицы, свинину и говядину.

Цена принципа

"Инициатива ограничения ввоза в страну мяса исходила от Минсельхоза. Министр сельского хозяйства Александр ГОРДЕЕВ решил, что для поддержки российских животноводов необходимо резко ограничить поставки зарубежной продукции", - рассказывает уполномоченный Минэкономразвия по Приморскому края Андрей БАБКО. - Наше министерство эту инициативу поддержало и разработало правила, на основании которых был определен список компаний-экспортеров, имеющих право на поставки мяса из-за рубежа".

Естественно, подобные инициативы правительства вызвали резкую критику со стороны крупных мясных экспортеров. Они сразу заговорили о том, что этот шаг не более чем популистские меры, конечным итогом которых станет закономерный скачок цен на мясные изделия. Прогнозы экспертов полностью оправдались: по данным ассоциации мясных промышленников, каждый год цена на мясо в среднем поднимается на 10-15%.

Приморский край исключением не стал, причем квотирование отразилось скачком цен не только на колбасу и другие продукты мясопереработки, но поднятием цен на потребительском рынке непосредственно на само мясо. Самым больным вопросом для края стала свинина. Свиное мясо - основное сырье для производства полуфабрикатов. Ведь если колбасу можно сделать из чего угодно (мясо кенгуру, производные из субпродуктов), то копченый окорок должен быть из "хрюшек", и никакой говядиной его не заменишь. В то же время в крае нет крупных свиноводческих комплексов, способных загрузить свининой местные мясоперерабатывающие заводы. Зато есть под боком Китай с его дешевой блочной свининой.

"В настоящее время китайская свинина по качеству не уступает свинине из США, Канады, Европы, - утверждает главный ветеринарный врач Приморского края Владимир СЕМЕНОВ. - Все разговоры о том, что китайская свинина не соответствует санитарным нормам, не имеют под собой никаких оснований. В этой стране одна из самых совершенных систем ветеринарного контроля. Я сам был на их предприятиях и знакомился с тем, как у них налажен контроль качества. Там за забоем скота и заморозкой следит целая бригада государственных ветеринаров".

Китайских хряков поменяли на парагвайских

В том, что китайская свинина востребована на местном рынке, сомнений нет. Однако, периодически ветеринары федерального уровня закрывают китайское направление. Официально это объясняется тем, что регионам, граничащим с Поднебесной, угрожает очередная эпидемия скота вроде ящура.

Но крупные фирмы-экспортеры имеют противоположное мнение. "Зеленый коридор" для китайской свинины никому не нужен. Она значительно дешевле, чем свинина из стран Евросоюза или США. За последние 10 лет Китай полностью модернизировал свои мясоперерабатывающие мощности и значительно увеличил поголовье свиного стада, поэтому как конкурент стал представлять реальную угрозу этим странам", - поделился своим мнением часто бывающий в Китае владелец небольшой фирмы-экспортера мяса. - По данным моих китайских партнеров, их страна может только на Дальний Восток поставлять около 200 тыс.тонн свинины. При этом ценовая политика у них настолько гибкая, что с ней очень тяжело конкурировать. Достаточно сказать, что еще 4 года назад килограмм мяса при оптовых закупках обходился в чуть более 30 центов. В настоящее время китайская свинина с учетом всех затрат стоит чуть больше одного доллара".

Заградительные барьеры для хрюшек из Поднебесной имеют более глубокие корни, чем банальный страх перед возможными болезнями. На то указывает и сама система квотирования. "Согласно регламентирующим документам, когда компания получает общую квоту, ей указывают, из каких стран разрешен ввоз мяса. В 2004 г. местным экспортерам разрешили ввозить свинину из Европы, США и Парагвая. Правда, в документах есть еще отдельная графа, которая дает право компаниям самим выбрать страну, с которой они хотели бы работать. Но количество тонн в этой графе минимально, в том году им разрешили на свое усмотрение ввести около 150 тонн свинины - и все операторы рынка в этой графе указали Китай", -рассказывает Андрей Бобко.

Вот только почему приморские фирмы должны часть свинины завозить из Парагвая, представители Минэкономразвития объяснить не смогли. Но заметили, что экономических предпосылок для этого нет. Однако и так понятно: после того как свининка пропутешествует из Южной Америки в Приморский край, она окажется поистине золотой. Хотя в условиях дефицита сырья покупка свиного мяса приморскими компаниями за океаном уже не кажется фантастикой.

"17 сентября был закрыт Китай, - говорят специалисты по закупу компании "Ратимир". - Это сразу сказалось на всех мясопереработчиках. Многие компании были вынуждены срочно переориентироваться на поставки из Европы, США и даже Бразилии. Наши представители ездили на переговоры в бразильский штат Санта-Казарина и рассматривали возможность заключения контрактов. Однако и Бразилию вскоре закрыли. Теперь приходится покупать мясо в США и Европе. Вот только едет это мясо до Приморья по морям-океанам довольно долго. Как правило, чтобы до минимума снизить транспортные расходы, все ищут подходящие условия фрахта. В среднем доставка одного рефконтейнера может обходиться фирме в $ 6-9 тыс.".

Другие переработчики тоже говорят о том, что с китайской свининой работать намного выгоднее. Все дело в том, что любое предприятие должно иметь у себя на складах определенный запас сырья. Но мороженое мясо имеет ограниченный срок хранения, поэтому близость Китая позволяла постоянно и без особых проблем поддерживать сырьевой баланс предприятий. Теперь, когда мясо путешествует через океан, срок доставки может затягиваться на месяц, а то и больше.

К качеству американской свинины у переработчиков претензий нет. А вот цена их пока не очень устраивает, в среднем, если партия довольно большая, килограмм обходится чуть больше $2.

Закрытие китайского направления сказалось и на ассортименте мясной продукции в крае. Часть наименований изделий из мяса покинула прилавки местных магазинов. "Одно из любимых приморцами блюд, "грудинка любительская", делалась только из китайской свинины. И когда она кончилась на складах, найти замену оказалось невозможно", - рассказывают представители "Ратимира".

Полутуши не в цене

В этих условиях было бы логично предположить, что при сложившейся ситуации с импортным сырьем местным переработчикам самое время обратить внимание на местное животноводство - квотирование как раз и вводилось для поддержки местного производителя. Как утверждают в департаменте сельского хозяйства администрации края, поголовье свиней в крае постоянно растет. В 2004 г. оно увеличилось до 56 тыс. голов. Всего в прошлом году край произвел почти 2 тыс. тонн свиного мяса.

Вот только покупать сырье у фермерских хозяйств предприятия не спешат.

"К нам постоянно приезжают фермеры с предложениями о сотрудничестве", - рассказали "ЗР" на одном из мясоперерабатывающих предприятий. - Но цена, по которой они готовы работать, отпугнет любого. Сейчас большинство мелких предприятий стараются покупать блочную свинину или любую другую, лишь бы не было кости. В среднем она обходится в 60 руб. за кг. Фермеры предлагают полутушу по 70 руб. за кг, но если включить сюда разделку и потери на костях, то она уже обойдется в 92 руб. Поэтому население полуфабрикаты из местной свинины попробует не скоро".

Странная забывчивость

Тем не менее недостаток свинины на прилавках магазинов и оптовых базах не ощущается. Правда, цена на карбонаты, шеи, лопатки постоянно растет. Последнее 15%-ное подорожание было в конце сентября 2004 г., что прямо указывает на китайскую проблему. Как заметил один из руководителей оптовых фирм, пожелавший не афишировать свою компанию, рост цен мог достичь и 20%. "Но, видимо, цена удержалась из-за нелегальных поставок. Контейнеры с китайской свининой продолжают просачиваться через границу, и прошлогодний скандал с салом, в котором оказались замешаны таможенники, этому наглядное подтверждение. Мне известно, что контрабанда попадала и морским путем. Так, несколько лет назад к местным пирсам пришвартовалось судно, в трюмах которого было почти 3 тыс. тонн мяса. Вот только владельцам груза не очень повезло, в тот момент пограничники перешли под крыло ФСБ, поэтому груз на местные склады так и не попал, хотя и не был арестован, таможенники его просто отпустили", - утверждает неназвавшийся собеседник.

Чиновники из Минэкономразвития более осторожны в своих высказываниях. По их словам, отслеживать нелегальные "свиные потоки" не их прерогатива. Но все же есть несколько странных фактов, которые можно отнести к тому, что на территории края есть хорошо налаженные пути проникновения контрабанды.

"До августа этого года операторам рынка разрешено ввезти 2 291 тонну свинины, что составляет 25% объемов об общей 85% квоты. Еще 15% квот компании могут купить на аукционе. В том году одна из местных компаний на аукционе в Санкт-Петербурге приобрела около тысячи тонн свинины. Всего в 2005 г. квоты получили 14 местных фирм, это на 6 меньше чем в прошлом", - говорит заместитель уполномоченного Минэкономразвития по Приморскому краю Борис СТУПНИЦКИЙ. - Когда их квотируемая свинина проходит границу, они платят таможенную пошлину в размере 15% от стоимости груза, при этом чтобы стоимость груза не занижалась, в документах четко оговорено, что платить нужно не менее 0,25 евро за кг. Если кто-то хочет поработать на свинине без квот, то он должен заплатить уже 80% от таможенной стоимости, что составляет не менее 1,06 евро за кг".

Самое удивительное заключается в том, что начиная с 2003 г. в крае есть компании, которые "забывают" выбрать свои положенные квоты. Еще более странно, когда в их числе оказываются такие мясные монстры, как Находкинский мясоперерабатывающий комбинат. Получается, что одни стремятся купить объемы на аукционе, чтобы в будущем получить или увеличить уже имеющуюся законную квоту, а другие "добровольно" отдают государству свою недополученную прибыль, и при этом они продолжают работать в мясном бизнесе.