Мировой спорт за неделю

Хоккей: последний из великих сыграл свой прощальный матч

Грустным выдался вечер понедельника - на льду Малой спортивной арены в Лужниках прошли проводы из большого хоккея Игоря ЛАРИОНОВА, последнего из могикан нашего хоккея. Матч сборной России и команды звезд мирового хоккея завершился победой хозяев - 6:5.

В своем последнем матче "профессор" Ларионов, которому 3 декабря исполнилось 44, два периода отыграл за сборную России и забросил одну шайбу. А в третьей 20-минутке он поменялся местами с не менее легендарным канадцем Стивом АЙЗЕРМАНОМ, многолетним капитаном "Детройт Ред Уингз" - клубом, в котором не так давно играл и Ларионов. В итоге новоиспеченный "россиянин" забросил две шайбы, а русский "канадец" отметился голевой передачей. После матча была торжественная церемония, на которой легенда отечественного хоккея удостоился ордена Дружбы.

Символично, что прощальный матч замечательного хоккеиста, выигрывавшего чемпионаты СССР, мира, Европы, Олимпийские игры, Кубок Канады, Кубок Стэнли и массу других призов, прошел 13 декабря - в день 40-летия детского хоккейного турнира на призы Клуба "Золотая шайба", в котором когда-то участвовал и сам Ларионов. Он стал последним игроком эпохи, когда наш хоккей был сильнейшим на планете. Ибо нынешнее поколение российских хоккеистов может похвастаться разве что немыслимыми по сравнению с тем временем личными контрактами - не более того. Ибо уже почти 12 лет сборная России не выигрывала чемпионат мира, да и в Евротуре влачит довольно жалкое существование...

Футбол: Андрей Шевченко радует родную Украину "Золотой мяч"

В 49-й раз весьма авторитетный французский еженедельник "Франс Футбол" назвал имя лучшего футболиста Европы по итогам уходящего года. Впервые этой чести удостоен форвард сборной Украины и итальянского "Милана" 28-летний Андрей ШЕВЧЕНКО, которому и вручен почетный трофей, мечта каждого профессионального футболиста - "Золотой мяч".

Блистательный нападающий, известный всему футбольному миру под прозвищем Шева, набрал по итогам опроса "Франс Футбол", в котором участвуют журналисты из всех европейских стран, 175 очков. В первую тройку вошли также два игрока испанской "Барселоны": вторым со 139 баллами стал португальский полузащитник ДЕКУ, а третьим - бразильский нападающий РОНАЛЬДИНЬО - 133.

Кстати, год назад Шевченко в списке претендентов на "Золотой мяч" был четвертым - сейчас это место занял французский нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри АНРИ - может, его звездный час пробьет в 2005 году?.. Шева стал седьмым футболистом "Милана", получившим почетный трофей и первым представителем стран бывшего Советского Союза. Во времена существования СССР "Золотой мяч" вручали прославленному вратарю московского "Динамо" и сборной страны Льву ЯШИНУ - в 1963 году. Затем дважды приз доставался киевским динамовцам - легендарному Олегу БЛОХИНУ (1975) и Игорю БЕЛАНОВУ (1986). Ну а самым первым обладателем "Золотого мяча" в 1956 году стал знаменитый нападающий сборной Англии и "Блэкпула" 41-й летний (!) Стэнли МЭТЬЮЗ.

Шоу-бизнес: Оксана Баюл снимается в кино

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана БАЮЛ, сыграет русскую художницу в новом американском фильме, съемки фильма которого начнутся в январе 2005 года.

Как считает сама спортсменка, которая уже почти десять лет живет в США, фигурное катание сродни профессии художника: "Я себя отношу к людям артистичным, люблю выходить на лед, быть "Белым лебедем" и кататься под классическую или, наоборот, современную музыку". В 1994 году Оксана одержала феерическую победу на олимпийском турнире в норвежском Лиллехаммере. Ее золотая медаль стала первой наградой в зимних видах спорта для Украины.

Сейчас Баюл уже отошла от большого спорта, но продолжает участвовать в различных ледовых шоу и показательных выступлениях. Кроме того, она занимается бизнесом, связанным с производством спортивной экипировки. Она почти не интересуется политикой, но следит за событиями в родной стране и по-прежнему считает себя ее частью: "Я - первая украинская чемпионка в зимних видах спорта, и мне приятно говорить, что я с Украины. Я считаю, что на Украине начинается демократия и обстановка там нормализуется со временем", - сказала спортсменка.