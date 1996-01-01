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"Раскладушка" для женщины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Один из лучших новогодних подарков - мобильный телефон. Но чтобы он оказался настоящим сюрпризом, к вопросу его приобретения стоит подойти серьезно.

Сейчас сотовые телефоны можно увидеть даже у детей, поэтому не удивляйтесь, если ребенок потребует в подарок от Деда Мороза мобильник. Какой предпочесть? Дорогой и навороченный телефон в данном случае будет неуместным.

Сразу заметим, что как для детей, так и для подростков желательно наличие в телефоне возможности установки сменных панелей или корпусов. Тогда вопрос выбора цвета на каждый день решится сам собой, царапины на корпусе не будут так нервировать, да и моральный срок использования аппарата немного отодвинется. Продавцы-консультанты считают, что детские мобильники должны обладать следующими качествами: простотой, надежностью и наличием интересных игрушек. Большинство бюджетных телефонов вполне подойдет под эти условия: от самых дешевых трубок Motorola C200 (около $65) до популярной Nokia 1100 ($85). Аппарат от Nokia, пожалуй, будет наилучшим выбором в этом случае: он очень прочен и снабжен встроенным фонариком.

Для ребят постарше сотовый телефон - это уже имидж. И здесь планка резко повышается. Подростки требуют мобильник с хорошим цветным экраном, встроенной фотокамерой, возможностью передачи мультимедийных сообщений.

Одна из лучших молодежный моделей на сегодня - Motorola С650. В телефоне можно использовать съемные панели. Если же владелец захочет оформить С650 по собственному вкусу, он сможет купить панели самых разнообразных расцветок - от строгих цвета "металлик" до ядовито-розовых. Аппарат по своим функциональным возможностям весьма неплох, ведь он создан на той же платформе, что и дорогие имиджевые трубки, такие как Motorola V500.

Женщины также не откажутся от такого подарка, как мобильный телефон. Прекрасная половина человечества предпочитает небольшие телефончики - чем меньше, тем лучше. Тип корпуса также играет немалую роль - женщины отдают свои симпатии "раскладушкам". Цветовая гамма желательна поярче, но в меру - телефон не должен напоминать попугая.

Обязательно проверьте: есть ли на телефоне отверстие для ремешка, можно ли будет при желании носить его на шее. Очень важна и сила виброзвонка - многие женщины носят телефон в сумочке, и слабый виброзвонок они могут не почувствовать. Обязательно также наличие полифонического звонка, желателен цветной экран.

Из трубок традиционной формы стоит выделить Panasonic G51 (около $140) весом всего 70 граммов! Несмотря на крошечный размер, он имеет неплохой цветной экран, а вот клавиатура может оказаться неудобной для обладательниц длинных ногтей. Если же покупать в подарок телефон "раскладушку", неплохим выбором будет модель от Samsung X450 - качественный экран и отличная полифония за сумму меньше $200.

Кроме того, женские модели сегодня неплохо представлены еще одним корейским производителем Pantech. Модель G300 отличают миниатюрные размеры, яркое цветовое исполнение, шикарный дисплей, отображающий свыше 262 000 цветов, 40-голосная полифония. А ее старшая сестра, G600, может похвастать уже двумя 262-тысячными дисплеями, 64-тональной полифонией, встроенной камерой ($300-450).

Продавцы мобильников перед Новым годом прилагают немалые усилия, чтобы именно сотовый телефон был выбран в качестве подарка. Например, компания "Спектр связи" всем покупателям предлагает большой выбор и предновогодние цены, а чтобы все было по-новогоднему, дарит сладкие подарки. Подобные инициативы встречаются и в других торговых сетях.

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