"Два Ивана" против "Доширака"

Если верить статистике, то в 2004 году хабаровчане истратили 56 896 млн рублей на оплату товаров и услуг. А это 64% от общей суммы доходов. На что они потрачены?

По данным статистики, стали больше покупать сахар-песок - на 17%. Продажи рыбы мороженой выросли на 14%, говядины - на 13%. В то же время заметно меньше стали покупать муку пшеничную высшего сорта - на 26%, хлеб из пшеничной муки - на 25%, картофель - на 17%. Однако, по мнению непосредственных продавцов, у горожан не хватает денег на все вкусное, приходится выбирать. А это означает печальный для Хабаровска фактор: недостаточный платежеспособный спрос населения.

По мнению опрошенных, это - главное препятствие на пути развития розничной торговли. И только потом называют высокий уровень налогов, высокую арендную плату и недостаток собственных оборотных средств. То есть продавали бы больше, если бы покупатели были побогаче.

Оценивая перспективы розничного бизнеса на 2005 год, 92% опрошенных предпринимателей придерживаются мнения, что экономическое положение их организаций не ухудшится. Надеются сохранить объем продаж на уровне предшествующего периода, а может быть, и вырваться вперед. За счет чего?

Поворот к супермаркету

В прошлом году горожане оставляли свои деньги преимущественно в магазинах и супермаркетах. Почти в 80 случаях из ста (79,5%). На рынке покупают продукты примерно 20,5% хабаровчан. За прошедший год население купило продовольственных товаров на 18 011,0 млн рублей. Это на 6,2% больше, чем куплено и, соответственно, съедено за 2003-й год.

На открытии осенней ярмарки "ХабПродМаркет. ДальПищеПром-2004" министр пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания Хабаровского края Сергей ЛОПАТИН сказал: "Пищевая промышленность - один из самых конкурентных видов бизнеса. Можно пять лет ходить в одном костюме, но каждый день хочется вкусно кушать". По словам министра, раньше среди пищевиков была большая конкуренция между производителями, а сегодня ситуация уже изменилась, рынок насыщен, и начинается более острая конкуренция между производителями и продавцами непосредственно за покупателя.

Попробуем посмотреть, чем именно он насыщен?

Ассортимент за свой счет

Мясо и мясопродукты. Вопрос здесь двойной: где изготовлено и из чьего сырья? Мясопродукты у нас на прилавках преимущественно отечественные. Но изготовленные из китайской свинины. Или другого импортного сырья: американских окорочков, австралийской баранины, английской говядины..

Комментарий прост. Вырастить даже одного поросенка гораздо сложнее, чем пошинковать его на вырезки и бифштексы или просто продать на вес. Тем приятнее было узнать, что буквально под самый новый год хабаровские производители попали в финалисты конкурса "100 лучших товаров России". Компетентная комиссия отметила продукцию ОАО "Агроэнерго" - экологически чистое мясо цыплят-бройлеров и мясо поросят вареное, в оболочке. Производитель - дочернее предприятие "Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»", объединяющее свинокомплекс и две птицефабрики. Имея собственную торговую сеть, здесь производят мясопродукцию глубокой переработки, поднимая тем самым рентабельность пока убыточного производства. Сами производители экологически чистых бройлеров считают символичным, что радостная новость пришла накануне года Петуха...

А если коснуться корифеев, то, наверное, самым авторитетным будет компания "Григ" ЧЕРНОБЕЛЬСКОГО. Огромный ассортимент и устоявшийся круг потребителей.

В последние несколько лет на наших прилавках появляются "гости" из Приморья. Самые знакомые - "ВИК" и "Ратимир". Их колбасы и мясопродукты нравятся жителям федерального центра. По словам продавцов, устойчивым спросом в первых числах января пользуются колбасы вареные (примерно 100 руб./кг), полукопченые (120-150 руб./кг) и мясные деликатесы (170-230 руб./кг).

Рыба и морепродукты. Можно найти на прилавках и норвежскую форель, и японского осьминога, но в основном все свое, дальневосточное. Что можно сказать, например, о красной рыбе и икре? Она у нас есть, по ценам, которые и не снились москвичам. В смысле, астрономическим. Что касается речной рыбы, а мы ведь на Амуре живем, то она на прилавках тоже в изобилии. Хочу отметить и новинку из списка 10 лучших товаров города - карась шинкованный мороженый.

Молоко. Перебои с молоком и километровые очереди канули в лету. Лидер продаж, по мнению продавцов, - Переяславский молочный комбинат. Молоко, сметана, ряженка и так далее. Хорошую нишу занял КУГ "Комбинат детского питания". Бифилюкс - бифилайт фруктовый, биоряженка "Бифилюкс" вошли в 10 лучших товаров города. Из последних новинок можно отметить новую линию по асептическому разливу молока, запущенную на Вяземском молочном комбинате, также являющимся одним из лидеров среди местных перерабатывающих компаний.

Алкоголь. Засилье импортных напитков кончилось, осталось уделом финансовосостоятельных ценителей. Даже дорогой, элитарного класса алкоголь хабаровчане предпочитают покупать отечественного производства. К импорту народное сердце охладело. Пройдясь по нескольким магазинам, я так и не сумел выяснить самый "народный" напиток. Кто голосовал за водку "Флагман", кто за "Барона Корфа", кто за "Третий тост". А в одном месте даже проголосовали за пиво "Рыцарь Приморья". Вслед за "Уссурийским бальзамом" из Приморья освоили производство целебных напитком и хабаровские водочники. Бальзам "Аянский" от ЛВЗ "Хабаровский" также вошел в 10 лучших товаров города. В нем собраны экстракты многих целебных дальневосточных трав.

По мнению некоторых продавцов, оригинально сработала идея с "губернаторской серией" водок Корфовского ЛВЗ. Приготовленные из спирта "люкс" довольно дорогие сорта водки покупаются и студентами, и откровенно потертыми личностями. Все-таки ценит народ качество алкоголя. Или так любит своего губернатора, что готов тратиться на все, что идет под этим брендом?

Вода. Еще лет 10 назад мысль о том, что можно торговать простой чистой водой, казалась дикой, фантастической. А теперь оборот денег в этом бизнесе может поспорить и с водочным. Хабаровский корифей этого бизнеса - компания "Фоксель" - успела "снять с города пенки". Но теперь они далеко не одиноки. Перечисляем: "Сосновская", "Шмаковская", "Дерсу", "Горные ключи", "Хрустальные ключи", "Целебные ключи", "Целебный источник" и иже с ними. Вода из Хабаровского края, Приморья, с Камчатки, Байкала. Можно найти и пол-литровую бутылочку, можно и "полторашку", а можно и 19 литровую бутыль.

Меня порадовало падение спроса на "Бон Акву" и тому подобный продукт мегакорпораций. И даже не из чувства патриотизма. Просто дальневосточникам наиболее полезна минеральная вода, добытая в нашем же регионе.

Фрукты-овощи. На центральном рынке можно найти и настоящие астраханские арбузы, и среднеазиатские спелые дыни, и американские груши. Но можно ошибиться и купить китайские. Потребителю удается их различать только по ценникам. Немудрено, что молодежи уже не понятно, почему мандарины - именно новогоднее лакомство. Теперь китайцы поставляют их круглогодично, слово "дефицит" ушло в прошлое. Свежей клубники на новый год? Пожалуйста! А ананасов под ликерчик? Да никаких проблем. "Ешь ананасы, рябчиков жуй" - народная мечта о сытости практически сбылась в китайской аранжировке. Доходит до того, что деревенские жители покупают у китайских коммерсантов картофель и продают его на рынке как выращенный на своем "экологически чистом" огороде.

Макаронные изделия. Всегда популярный товар. Казалось бы, что может быть проще, чем макароны. Но вот "Хабмакаронсервис" выпустил йодированные макаронные изделия. И оказалось, что и здесь можно фантазировать, проявлять выдумку, искать новое. Например, местную лапша с фирменным названием "Два Ивана". Ее производитель - ООО "Дэбрик" - изначально поставил нелегкую задачу: создать в Хабаровске конкурентоспособное производство исконно китайского продукта - сублимированной лапши. Теперь можно сказать, что задуманное удалось им на все 100%. "Два Ивана" продаются уже в двух видах упаковки: традиционной "дошираковской" термочашке и более дешевой "мягкой". Производительность линии достигает 60 000 упаковок в смену. Выпускается пока 4 вида лапши в термочашках и 5 видов лапши в мягкой упаковке. По словам генерального директора Руслана БРАГИ, в 2005 году будет запущено производство лапши в термостакане, с новыми вкусами.

Собираются порадовать жителей Хабаровска и края и другие производители. В ходе блиц-опроса представителей менеджмента ряда компаний выяснилось, что многие из них закупают современные линии, изучают новые технологии производства. Цель - выпустить на рынок свежий продукт, отличающийся высоким качеством, в хорошей упаковке и "бьющий" конкурентов более приемлемой ценой. Битва за желудки и карманы хабаровчан продолжается.