Звездно-полосатый минтай

Январь - самая горячая пора для большинства рыбодобывающих компаний. Именно в январе начинается промысел минтая в Охотском море, и рыболовецкие траулеры выходят на главную путину года. Между тем большинство судов приходят в Охотоморский промысловый район не из порта приписки, а из другой морской житницы, которую рыбаки называют не иначе как "берингоморка".

О том, как работают в самом северном море Дальнего Востока, "ЗР" рассказал капитан промыслового судна БАТМ "Пионер Николаева" (судовладелец ОАО "ТУРНИФ") Геннадий РОДИОНОВ.

- Геннадий Борисович, вы работаете в Беринговом море последние 5 лет. Многие рыбаки говорят, что запасы минтая за последние десять лет в этом районе были подорваны и суда, выходящие на путину в Берингово море, рискуют оказаться с пустыми тралами. Насколько подобные высказывания соответствуют действительности?

- Рыбалка в Беринговом море имеет свои специфические особенности. Например, в Охотском море минтай нерестится и добыть его там довольно легко. Поставил трал - и через несколько часов взял на борт не меньше 100 тонн рыбы. В районе Берингова моря все по-другому. Здесь главная составляющая успеха - это поиск скоплений рыбы. И найти рыбу бывает гораздо сложнее, чем потом выловить найденный косяк. Если внимательно посмотреть на карту, то видно, что Берингово море - одно из самых больших внутренних морей. В 1975 г., когда я начинал работать в "беринговоморке", минтая здесь было очень много. Сейчас он, как говорят рыбаки, только периодически "выстреливает". Но где он "выстрелит", предсказать сложно. Поэтому все траулеры постоянно находятся в поиске. Судно может искать рыбу не одни сутки, пока на мониторах не появится промысловое скопление, на которое можно поставить трал.

- На ваш взгляд, кроме минтая, здесь есть другие прибыльные объекты промысла?

- В Беринговом море работают не только на минтае. Здесь трудятся крабовики и ярусоловы на донно-пищевых объектах, таких как треска, палтус. Можно здесь ловить и макруруса. Он попадается часто.

- Есть мнение, что после разделения Берингова моря линией "БЕККЕРА-ШЕВАРДНАДЗЕ" весь минтай остался на американской стороне - этим и обусловлена скудость запасов.

- Это, скорее, не мнение, а слухи. Могу лишь сказать, что в предыдущие годы были зафиксированы скопления весьма крупного минтая, пришедшего с американской стороны. Некоторые суда даже специально курсировали вдоль буферной зоны в ожидании очередного прорыва. Но в этом году подобных выходов минтая не наблюдалось.

- И много компаний работает на Беринговоморской путине, невзирая на сложные условия?

- В последние три-четыре года промысловая обстановка в Беринговом море рыбаков не радовала. Отдельные суда, выходящие в море, даже не выбирали положенные квоты. Поэтому количество судов, выходящих на промысел минтая в этот район, ежегодно сокращается. В то же время сейчас судовладельцы, отправляя судно на промысел, прежде всего руководствуются квотами, выделенными на этот промрайон. В прошлом году общее количество флота менялось почти каждый месяц. Так, после завершения лососевой путины часть флота перешла в Берингово море с западной Камчатки. В сентябре в экспедиции работало 42 траулера. К началу декабря осталось только 20, но уже к концу месяца флот вернулся в этот район и 52 российских судна занимались промыслом.

- В конце декабря рыбалка лучше?

- Нет, такая ситуация сложилась из-за дополнительного выделения квот в декабре. В 2004 г. общедопустимый улов (ОДУ) беринговоморского минтая составил порядка 380 тысяч тонн. К началу декабря большинство компаний уже выбрали свои квоты. А во второй половине декабря произошло увеличение ОДУ на 60 тысяч тонн. Соответственно, доли компаний также увеличились, поэтому многим компаниям пришлось срочно вернуть флот в Берингово море, что они оперативно и сделали. Если же говорить о погодных условиях, от которых часто зависит хорошая рыбалка, то в отличие от прошлых лет они были довольно мягкими. Начало осени для промысла было благоприятным. Хотя работа в Беринговом море для рыбаков - это постоянная борьба с непогодой. Пожалуй, более тяжелых климатических условий, чем в Беринговоморской экспедиции, нет ни в одном другом районе промысла в мире. При этом мест, где рыбакам можно спрятаться и переждать непогоду, в Беринговом море практически нет, поэтому все предпочитают штормовать в открытом море.

- Если нет закрытых бухт, то где рыбаки перегружают продукцию?

- Эта проблема - одна из самых больных для всех капитанов, работающих в Беринговом море. Американская граница для российских рыболовных судов закрыта, и ближе чем на 12 миль, мы подойти к берегу не можем, поэтому приходится работать при волнении моря в несколько баллов. Из-за этого капитаны постоянно рискуют попасть в аварийную ситуацию. Зачастую во время швартовки происходят столкновения судов, которые приводят к повреждениям корпуса. Но это еще полбеды. Даже если судно удачно пришвартовалось к транспорту, нет никакой гарантии, что перегруз пройдет нормально, в запланированные сроки. И чтобы моряки, работающие на перегрузе, не получали травм и увечий, работая в шторм, судам приходится расходиться и ждать хорошей погоды, чтобы возобновить работу. Получается, что вместо двух дней перегружать можно четыре и более. Все это приводит к значительным убыткам. Приходится тратить средства на восстановление целостности корпуса, да и потеря промысловых суток обходится в десятки тысяч долларов.