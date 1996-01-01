Кредитный бум

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию увеличило объем рефинансированных ипотечных кредитов в 2004 г. более чем в 5 раз - до 4,741 млрд руб.

На сегодняшний день по стандартам агентства первичными кредиторами выдано 12 450 ипотечных ссуд.