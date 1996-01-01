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Элитному жилью не хватает арендаторов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если брать в целом весь рынок аренды жилья во Владивостоке, то сегмент квартир повышенной комфортности и апартаментов занимает скромное место и даже не выделяется в колонках объявлений местных изданий.

Тем не менее в этом сегменте рынка есть предложение и есть спрос. Кстати, по мнению риэлтеров, первое значительно превышает второе - желающих сдать хорошо отделанные и обставленные квартиры в элитном доме, со спутниковым телевидением, выделенной линией Интернета, охраной, гаражом или стоянкой намного больше, чем тех, кто хочет эти квартиры арендовать. Особенно невысок этот интерес в зимние месяцы, когда люди предпочитают не переезжать с места на место.

Как отмечает начальник отдела аренды ТД "Аском" Елизавета СИЛИОНОВА, сегодня во Владивостоке в меньшей степени жилье повышенной комфортности пользуется спросом у иностранцев. Те из них, которые обосновались в городе давно, уже нашли что-то постоянное, а часть иностранных представительств еще в 90-х приобрела для своих работников необходимые для их проживания помещения. Большого притока иных состоятельных иностранцев в последние годы в город не наблюдается, и поэтому основной клиент на этом рынке в настоящее время отечественный - это командированные представители среднего бизнеса, менеджерский состав солидных компаний. Как правило, их выбор останавливается на относительно дешевом жилье - от $ 500 до $ 1 000 в месяц за однокомнатную квартиру повышенной комфортности.

Однако аренда жилья, которое действительно отвечает нормам элитности, большой площадью, в хорошем районе, с видом на море, с баком-накопителем воды на случай ее нехватки в городе, с резервным тепло- и энергоснабжением и пр., сегодня находится в диапазоне цен от $ 1 000 до $ 3 000 в месяц. При этом верхняя планка - это редкое исключение, предел, которого рынок достиг за последние несколько лет.

Генеральный директор Группы агентств "Ассоциация "Виктория" Вадим МОСКВИН отметил, что за последние несколько лет лишь однажды какое-то время высокопоставленный государственный чиновник снимал во Владивостоке квартиру за $ 3 000 в месяц. При том что на обычные квартиры за месяц заключается по несколько сот договоров, на квартиры повышенной комфортности за это же время находится всего 2-3 клиента. А таких квартир предлагается десятки. То есть слухи о том, что во Владивостоке много людей, которые готовы арендовать жилье по какой угодно цене, преувеличение.

"Вообще этот сегмент рынка аренды недвижимости правильнее называть не рынком, а базаром, - считает Вадим Москвин. - Столь высокие цены объясняются только беспредельной жадностью арендодателей. Например, есть квартиры, которые сегодня предлагаются за $ 2 тыс. в месяц, хотя они значительно хуже тех, которые сдаются в два раз дешевле! Какой-либо оценки таких квартир не существует. И порой очень трудно сказать, действительно ли предлагаемая в аренду квартира стоит таких денег. Естественно, не существует никаких рабочих схем, алгоритмов оценки предлагаемого элитного жилья. Все определяется желанием человека заработать побольше и опытом, который он получает через свое предложение: если по одной цене предложение не пошло, то через неделю-другую он вынужден снизить цену. И будет снижать до той поры, пока не появится реальный клиент, который, например, скажет, что он согласен платить не $ 3 000, а $ 1 800 в месяц, и владелец вынужден будет согласиться".

По мнению риэлтеров, цены аренды на жилье повышенной комфортности и апартаменты во Владивостоке сегодня постепенно падают. Основная причина - рост строительства новых жилых зданий повышенной комфортности городе и вместе с тем рост предложений по аренде элитного жилья. Что же касается спроса, то он, наоборот падает. Кроме того, в городе сейчас очень активно развиваются гостиничный бизнес и индустрия отдыха, предлагающие для состоятельных граждан довольно комфортные номера и комнаты в гостиницах, домах отдыха и санаториях. Для временного проживания в городе это прекрасная альтернатива, и это тоже сдерживает аппетиты владельцев апартаментов.

Если деловая активность в городе повысится и сюда активнее потянутся состоятельные люди из других уголков России и зарубежья, то цена аренды на комфортное жилье может пойти и вверх, а пока она довольно стабильна. При том что на более дешевый рынок аренды обычного жилья сегодня надвигается очередное подорожание. В ближайшие 2-3 месяца рост арендной платы может составить 10-20%. Это объясняется ростом себестоимости содержания квартир и резко повысившимися с начала года тарифами на коммунальные услуги.

Сегодня жилье повышенной комфортности во Владивостоке зачастую сдается теми, кто переехал жить в пригородные коттеджи или в новую московскую или петербургскую квартиру, а то и за границу. Для них сдача в аренду своей приличной квартиры оправдана уже тем, что она постепенно растет в цене, и этим вложенные средства как-то сохраняются. Хотя считается, что сдавать в аренду несколько гостинок гораздо выгоднее, чем одну квартиру повышенной комфортности, потому что гостинки практически не простаивают без жильцов в отличие от более приличного жилья.

Пожалуй, именно столь плачевное состояние этого сегмента рынка во Владивостоке объясняет ситуацию с тем, что инвесторы пока не вкладывают серьезных средств в строительство апартаментов, которое можно было бы сдавать в аренду. Реальнее, считают риэлтеры, строить в городе доходные дома для тех, кто не может позволить купить квартиру в собственность. Даже при самых прогрессивных льготных финансовых схемах. Сдавать "эконом-квартиры" в доходных домах сегодня логично не дороже $ 200 в месяц. При этом предполагаемая доходность таких доходных домов не вызывает сомнения.

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