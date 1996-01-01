Зависимое строительство

Ушедший год в строительной отрасли края стал годом возрождения крупнопанельного домостроения, а основными заказчиками строителей в минувшем году были предприятия транспорта и энергетики. Однако общее число сданных в эксплуатацию площадей несколько снизилось - 196,5 тыс. кв. м в 2004 г. против 215,5 тыс. кв. м в 2003 г.

Чего строители ждут от очередного сезона, в интервью "ЗР" рассказал руководитель департамента архитектуры и строительства администрации Приморского края Константин АДАМОВИЧ.

- Можно ли сказать, что прошлый год для наших строителей был успешным?

- Предварительно за 12 месяцев прошлого года объем выполненных подрядных работ составил около 11,4 млрд руб. Это в пределах планов, заданных стратегией развития отрасли. Мы идем по графику и даже с опережением. По всем объектам, планировавшимся по бюджету на прошлый год, работы выполнены - это капитальный и текущий ремонты, новое строительство.

Проявилась еще одна положительная тенденция: объем инвестиций в развитие стройиндустрии вырос почти в два раза. Директора предприятий стали больше уделять внимания внедрению передовых эффективных технологий, притом что производственные мощности используются приблизительно на 20%. При этом модернизация производства производится в основном за счет собственных накоплений предприятий стройиндустрии.

Конечно, производительность наших предприятий можно повышать за счет старых технологий, но сегодня требуется снижать себестоимость производства продукции, а это возможно лишь при обновлении производства. Есть хороший пример: отраслевой научный институт "ДальНИИС" с нашей помощью проработал вопрос производства в крае нового материала - пеностекла. Прорывное для Дальнего Востока производство уже налаживается - скоро новый перспективный материал дойдет до стройплощадки.

Сейчас доля промышленности строительных материалов в среднем по России - около 2,9% объема от всей промышленности. А у нас в крае - 4,3%. То есть значение этой отрасли в Приморье выше.

- За счет каких средств край строится сегодня?

- В настоящее время строительство напрямую зависит от других отраслей - чем больше денег они вкладывают в свое развитие, тем нам лучше. Как правило, на строительно-монтажные работы идет около 50% инвестиций. Из 7 млрд 674 млн руб. подрядных работ, выполненных за январь-сентябрь 2004 г., собственные средства строителей составили 4 млрд 27 млн -это больше половины. Из них прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, - 1 млрд 336 млн руб.

Инвестированные за 9 месяцев бюджетные средства в крупные и средние организации составили 1 млрд 924 млн руб. В том числе 935 млн руб. из федерального бюджета и 988 млн руб. - из бюджета края. Это примерно четверть всех инвестиций. Привлеченные для строительства частные средства составили 3 млрд 647 млн руб. Кредиты отечественных банков - около 550 млн руб., иностранных - около 260 млн руб., заемные средства - 120 млн руб. Незначительна доля внебюджетных фондов.

Показательно инвестирование жилья. Из сданных в 2003 г. 215 тыс. кв. м, за счет федеральных средств было введено 45, 7 тыс., за счет краевых - 0,2 тыс., муниципальных образований - 20,4 тыс., частного капитала - 136,9 тыс. кв. м, смешанного финансирования с российским капиталом - 5,6 тыс. и с иностранным - 6,7 тыс. По 2004 г. картина практически не изменилась. Жилищное строительство сегодня ведется в основном за счет частного капитала - преимущественно за счет привлечения инвестиционно-строительными компаниями средств дольщиков и своей прибыли.

- Многих потенциальных заказчиков заставляет отказываться от инвестиционных планов высокая себестоимость строительства. Что у нас делается для ее снижения?

- Во-первых, особую роль в этом играет ГУП "Региональный центр по ценообразованию в строительстве". Он контролирует сметы строительных работ по всем объектам, которые финансируются за счет бюджета или с участием бюджета, чтобы цены оставались в пределах разумных. Во-вторых, мы стараемся, чтобы не повышалась цена цемента, от которой сильно зависит конечная продукция и в строительстве, и в промышленности строительных материалов. Администрация края для компенсации тарифов на электроэнергию до I квартала прошлого года дважды выделяла ОАО "Спасскцемент" по 20 млн руб. Через поддержку этого предприятия в какой-то степени проводилось сдерживание цен во всей строительной отрасли края.

Отдельный вопрос - это металл. Для стройки особенно серьезно было прошлогоднее повышение цен на арматуру, составившее 70%. На это производство мы не в силах повлиять. Ближе чем в Комсомольске-на-Амуре арматурная сталь не производится. Сейчас вопрос цены металла следует рассматривать на уровне безопасности страны, и он уже решается на уровне президента.

- Какие задачи в этом году стоят перед строительной отраслью края и какие особо важные для экономики края проекты строители должны начать в этом году?

- Рост объема запланирован на уровне 109% от прошлогоднего, рост цен - 108%. Есть основания надеяться, что мы это выполним. Из наиболее перспективных объектов, которые намечается строить в ближайшее время, отмечу такие, как комплекс океанариума международного класса и мост с о. Русский на Эгершельд во Владивостоке. Уже в этом году на проектные и подготовительные работы по океанариуму выделяются 1,2 млрд руб.

В этом году нами в основном планируются работы по тем объектам, на которые выделяются деньги из краевого и федерального бюджетов. Из краевого - это на работы по двум целевым краевым программам защиты от наводнений - по 100 млн руб., на программу обеспечения населения питьевой водой - 100 млн руб. На строительстве жилья предстоит освоить 484 млн руб. - по программам "Квартира молодой семье" и "Переселение граждан из аварийного жилья". Предстоит реконструкция здания краевой филармонии, детской поликлиники в с. Чугуевка и больницы N 1 во Владивостоке, психоневрологического дома-интерната на 60 мест в п.Липовцы, построить центр детского творчества в с.Владимиро-Александровское. Планируется продолжить начатое и начать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городах: Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень и п. Врангель. На капремонт объектов краевого значения выделен 41 млн 128 тыс. руб.

- От строителей часто приходится слышать, что при распределении подрядов, финансируемых за счет бюджетных средств, приоритет отдается "любимым" компаниям администраций края и Владивостока, что подрядные торги несправедливы и т.п. Можно ли ожидать, что в этом что-то изменится?

- Мы выбираем те организации, которые могут справиться с поставленными нами задачами. Если у нас есть подозрение, что они завалят строительство, мы им откажем. Нас часто обвиняют, что у нас есть предприятия-любимчики. Пожалуй, это так, но это именно те организации, которые делают все как надо. Например, если на тендер подают документы известная крупная компания и какое-то безвестное ПБОЮЛ, то к обоим предъявляется, например, такой критерий, как возможность организации работы без авансов или кредитов. То есть фирма должна построить объект за свои деньги, а бюджет после этого расплатится с ней. Если работа не будет сделана, то мы знаем, что компания компенсирует бюджету то, что в этом случае требует договор. Большинство организаций так строить не может, поэтому получается, что выигрывают одни и те же. А те, кто не выигрывает, могут привлекаться как субподрядчики...