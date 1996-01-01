Консервы нужно было съесть 18 лет назад

Администрация Владивостока наносит точечные удары по недобросовестным торговым точкам. Так, после того как в адрес управления по защите прав потребителей администрации Владивостока поступили многочисленные жалобы на некачественную продукцию, продающуюся в ряде городских торговых точек, специалисты совершили несколько проверяющих рейдов.

Первым местом проверки стал рыбный павильон ООО "Самоцвет" в районе Второй Речки. Жалобы владивостокцев на некачественные товары полностью подтвердились. Прибывшие на место инспекторы обнаружили целый ряд несоответствий, многие из которых могли губительно сказаться на здоровье людей.

Ряд продуктов, в частности консервированное мясо краба и трубача, оказались просроченными, а о низком качестве фасованной красной икры свидетельствовал ее внешний вид: чтобы подтвердить ее негодность не требовалось даже проведения экспертизы. Более того, в павильоне шла реализация консервов, снабженных этикетками на иностранных языках и не содержащих российских инструкций. При этом, если верить информации на банках, употребить продукт следовало до декабря 1987 г.

Несколько несоответствий было выявлено и на базе ООО "Байс-ДВ", занимающейся оптовой торговлей мясом. Ассортиментный перечень, выданный предприятию, датируется 2002 г., а продукты с иностранной маркировкой не сопровождены документацией на русском языке. Как отметил начальник управления защиты прав потребителей администрации Владивостока Александр ГАЛУЩЕНКО, проверяющие органы взяли провинившиеся предприятия торговли под особый контроль. Рейды по отличившимся торговым зонам теперь будут постоянными.