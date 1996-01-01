Атака супермаркетов

Захват потребительского рынка подобными сетями специалисты прогнозировали давно, и самые предусмотрительные предприниматели сумели влиться в этот поток. Однако большая часть владельцев мелких магазинов и павильонов потихоньку вытесняется с торгового поля, и будущее их бизнеса под большим вопросом.

"О том, что в ближайшие годы в этом сегменте торговли произойдет кардинальный передел рынка, мы предупреждали еще в 2000 г.", - говорит заведующий отделом организации торговли краевого комитета по торговле и защите потребительского рынка администрации Приморского края Марина КОРОЛЕВА. - Приход розничных сетей был вполне прогнозируем. Правда, у нас в крае есть одно отличие: крупные розничные сети российского масштаба, такие как "Пятерочка", "Перекресток", "Копейка", к нам не дошли. Они посчитали, что демографическая ситуация на востоке страны не позволяет им расширяться в эту сторону, поэтому их с успехом заменили местные компании. Сейчас на рынке несколько безусловных лидеров: "Владхлеб", "Гипермаркет", "Сфера-Маркет", "Ратимир". Но в последнее время у них появился еще один серьезный конкурент в лице целого ряда магазинов под вывеской "Супер-Маркет".

Проблемы с выживанием у небольших магазинчиков появились не сразу. Большинство владельцев мелких торговых точек сначала скептически относились к появившимся соседям с "навороченными" торговыми залами.

"Первое время появление под боком супермаркета "Скалка" нас сильно не пугало, - рассказывают владельцы небольшого продовольственного павильона "Аннушка". - Постоянные покупатели продолжали ходить за покупками к нам. В "Скалку" шла лишь наиболее обеспеченная часть населения. Но вскоре мы поняли, что новый магазин сумел перетянуть на себя большую часть покупателей. С каждым годом выручка существенно падала. Сейчас к нам ходят лишь за хлебом, алкоголем и небольшой группой бакалейных товаров. Практически перестали покупать молочную продукцию и колбасные изделия. Наш ассортиментный ряд значительно уменьшился. Поменялся и покупатель - заходят лишь жители близлежащего спального района купить что-то из мелочи, и автомобилисты, проезжающие мимо".

"Изначально наши магазины строились в местах транспортных развязок, - говорят в пресс-службе ОАО "Владхлеб". - "Скалка" в районе автовокзала и железнодорожной станции "Вторая Речка", "Магистраль" - в районе остановки "Столетие", еще один магазин на выезде из города на остановке "Магнитогорская". Расчет был на большую проходимость в этих местах, и он оправдался. Постепенно менялся и покупательский менталитет. Раньше многие обходили наши магазины стороной: кто-то боялся камер слежения, кого-то отпугивало наличие охраны, другие думали, что в красиво оформленных магазинах цены кусаются. Теперь отношение покупателей изменилось, камеры слежения воспринимаются как обыденность, наличие охраны - как несомненный плюс, особенно в ночное время. Да и цена на ряд товаров на несколько рублей ниже, чем в простых магазинах".

"У супермаркетов есть одно неоспоримое преимущество - это большая оборачиваемость товара, - говорит Марина Королева. Чем больше оборот, тем больше пропускная способность. К примеру, 10 пачек молока супермаркет продает за 10 минут, небольшой магазин может продавать их полдня. Ряд супермаркетов убрал у себя в структуре оптовое звено и перешел непосредственно к работе с производителями. За счет этого снизилась цена. В то же время большие магазины подобного типа имеют довольно сбалансированную структуру управления. Многие вводят у себя такое подразделение, как распределительный центр. Работники этого центра ведут мониторинг товаров: насколько тот или иной товар успешно продается, ищут новинки, следят за своевременными поставками. В небольших магазинах все ложится непосредственно на плечи владельца. Но ведь ясно, что 1-2 человека не заменят целый отдел".

Кроме того, специалистами торговли подмечено, что еще в советские времена выручка в универсальных магазинах самообслуживания была гораздо выше. На западе этот фактор получил специальный термин - немотивированные покупки. Когда покупатель ходит вдоль рядов и сам выбирает товар, у него есть возможность ознакомится более подробно с составом продукта или его внимание может привлечь красочная этикетка. Нельзя сбрасывать со счетов и быструю контрольно-кассовую технику, исключающую очереди.

Хотя с очередями в супермаркетах покупатели все же сталкиваются. Как правило, они возникают в праздничные дни или вечернее время. "Когда открылся гипермаркет "В-Лазер", часть постоянных покупателей перешла туда, - говорят владельцы расположенного напротив гастронома "Кураж". - Но из-за того, что там часто бывают очереди, а им нужно быстро совершить небольшую покупку, они вернулись к нам. Но открытие данного магазина ударило по нам довольно сильно. Выручка упала, поэтому часть торговых площадей пришлось перепрофилировать под реализацию бытовой химии. Но если мы все-таки выжили, то наши соседи в 50 метрах, закрылись".

Пока спокойно чувствуют себя продмаги в "спальных" районах Владивостока. Можно сказать, что их спасает рельеф местности. Так, в районе улицы Сабанеева на расстоянии километра расположились сразу 4 небольших магазина. И это при том, что недалеко открыт большой магазин сети "Сфера-Маркет". "На нас его открытие практически не сказалось, жители по-прежнему не хотят идти вниз больше километра и подниматься потом обратно с наполненными сумками. Можно сказать, мы конкурируем между собой, а не со "Сферой-Маркет", - говорят в магазине "Орион".

Насколько долго продлится такое равновесие в данном районе, сказать трудно. Но, как утверждают специалисты Госторгинспекции, на 2 магазина, расположенных в районе улицы Сабанеева, постоянно жалуются покупатели. То их там обвесят, то товар с истекшим сроком годности продадут. "По нашим данным, в течение ближайших 2 лет супермаркеты захватят "спальные" районы. Они придут в районы Нейбута, Змеинки, Сабанеева и ряд других, - утверждает Марина Королева. - Плотность населения в "спальных" районах предполагает, что эти магазины станут там весьма востребованы. Есть там и необходимая земля для строительства".

Между тем, по мнению специалистов комитета торговли администрации края, предприниматели, имеющие малые магазины, могут оказать сетям достойную конкуренцию. Для этого им нужно только объединиться. "Сейчас по городу активно строятся магазины под общим брендом "Супер-Маркет". Общее количество магазинов этой сети достигло 7. В то же время каждый магазин принадлежит группе юридических лиц, которые сумели объединить капиталы и построить новые современные магазины под единой торговой маркой. До недавнего времени ГОСТы регламентировали, что при строительстве супермаркетов площадь торгового зала должна быть не менее 600 кв.м. Сейчас таких жестких требования со стороны федерального законодательства нет и предприниматели могут сроить небольшие супермаркеты", - говорят в краевом комитете торговли.

Малые предприниматели возможность объединения пока отрицают, говоря о том, что довольно рискованно вкладывать деньги на паях с неизвестными тебе людьми. Вторая причина, на которую ссылается большинство владельцев магазинов, - недостаток денежных средств на подобное грандиозное строительство.