Турфирмы тоже может смыть цунами

Обсуждение страшной трагедии в Юго-Восточной Азии в нашей стране практически с первых же дней перетекло в финансовую плоскость. Порой даже складывалось впечатление, что вопрос "вернут ли нам назад наши деньги" волновал соотечественников гораздо больше, нежели количество жертв и масштаб разрушений. А "крайними" в этой ситуации оказались туристические компании, которым сегодня не инкриминируется разве что само цунами.

Конечно, в форс-мажорных обстоятельствах разные фирмы повели себя по-разному, далеко не всегда их поведение было этичным. Но не стоит забывать и о том, что турбизнес в результате азиатской катастрофы пострадал едва ли не больше всех.

Более 4 тыс. россиян отказались от поездок в пострадавший регион. Для 100-процентного возмещения стоимости их путевок из оборота турфирм потребовалось бы изъять свыше $11 миллионов. Единовременный возврат полной стоимости несостоявшихся туров может привести к банкротству значительного числа компаний, сказал вчера на встрече с журналистами президент Российского союза туриндустрии Сергей ШПИЛЬКО. Тем не менее, подчеркнул он, операторы намереваются сделать все возможное, чтобы компенсировать туристам убытки. Многие уже уведомили агентства о порядке компенсации. Основные варианты - перенесение тура на другую дату, замена тура или возврат денег. Большинство компаний предлагают все формы. Размеры компенсаций зависят от условий договора и обстоятельств отказа от поездки, но все фирмы готовы возместить ущерб клиентам в размере средств, которые удастся вернуть от партнеров, плюс запланированную собственную прибыль. А две компании заявили о намерениях произвести полную, в том числе денежную, компенсацию, независимо от взаиморасчетов с поставщиками услуг. Основная часть игроков рынка рассчитывает уладить "азиатские" вопросы до конца 2005 года.