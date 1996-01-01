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Жилищный кодекс: конец соцобщежитию
В марте этого года вступит в силу новый Жилищный кодекс РФ - основной закон, который определяет все отношения, учитывает интересы всех сторон в жилищной сфере. Жилищный кодекс РСФСР от 1983 года перестал отвечать требованиям времени: страна стала жить в другое время, при другом социально-экономическом строе.
Новый Жилищный кодекс оградит муниципальные власти от "охотников" за бесплатными метрами, отметил в беседе с корреспондентом "ЗР" начальник управления контроля и координации строительного производства департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Вадим СУХАРЕВ. Если раньше, при сносе ветхого строения получали отдельные квартиры все проживающие в нем и сплошь и рядом приходилось отмечать, что в очередной "развалюхе" прописаны в какой-либо из квартир по несколько семей, то по новому ЖК, например, снесли дом с двумя однокомнатными квартирами - получите взамен также две однокомнатные квартиры (с идентичным метражом). Такой подход, по мнению В. Сухарева, выглядит справедливым.
Не стоит волноваться очередникам, которые состоят на учете в муниципальной очереди на жилье: существующую очередь на улучшение жилищных условий никто не отменит. Как прописано в статье 8 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса РФ", "Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях... предоставления им по договорам социального найма, сохраняют право состоять на учете до получения ими жилых помещений...". Правда, по новому кодексу при получении социальной квартиры будет проверяться имущественное положение семьи - ведь новый закон оставил за государством обязанность обеспечивать жильем лишь малоимущих граждан.
Также в течение двух лет, до 1 января 2007 года, будет сохранена бесплатная приватизация, когда без оплаты можно будет перевести квартиру в собственность. Это могут сделать те, кто уже имеет муниципальные метры, но не занимался приватизацией раньше, либо успеет получить их до 1 марта 2005 года. Если квартира будет вами получена по договору социального найма после 1 марта 2005 года, перевести ее в собственность бесплатно будет уже невозможно.
Те же сроки сохраняются и для деприватизации жилья. Содержание собственной квартиры отныне становится дорогим удовольствием: налоги на недвижимость в будущем предполагается взимать с рыночной стоимости жилья. При желании до 1 января 2007 года можно перевести ее вновь в разряд муниципальных, заключив договор социального найма. Поскольку договор социального найма заключается на неопределенный срок, никто не вправе выселить жильца.
И еще жилищный закон защитил интересы тех семей, кто в свое время приватизировал квартиру на имя одного из супругов. Для таких случаев по новому кодексу предусмотрено, что члены семьи тоже имеют право на свою долю в квартире. Для защиты интересов детей в Кодексе четко указана обязанность владельца жилья позаботиться о предоставлении другой площади бывшим членам семьи, за которых он отвечает в соответствии с действующим семейным законодательством (алименты). Таким образом, закон защищает права несовершеннолетних детей.
Жилищный кодекс максимально защищает интересы владельца квартиры, который затеял перепланировку, от произвола чиновников, четко оговаривая перечень необходимых документов и, что не менее важно, сроки для принятия решения о согласовании. В то же время именно собственник квартиры отвечает перед соседями за возможное нарушение их интересов.
Например, когда без всякого согласования с проектировщиками и архитекторами дело доходит до сноса несущих стен. А если несанкционированная перестройка уже произведена и не нарушает прав и безопасности жильцов и соседей, ее можно легализовать через суд. В борьбе со злостными неплательщиками выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договору соцнайма, будет проходить исключительно в судебном порядке. Причем с предоставлением другого благоустроенного жилья, если выселение связано с неплатежами: плата за квартиру не вносится без уважительных причин более шести месяцев. При самовольном заселении закон допускает выселение по решению суда и без предоставления другой жилплощади.
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