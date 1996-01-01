Алло, мы ищем тарифы...

С тех пор как в Хабаровск пришел последний оператор из "большой сотовой тройки", город можно считать телефонизированным по высшему разряду. Корифей бизнеса "Вымпелком" с его маркой "БиЛайн", пришедшие следом "МТС" и "Мегафон". Разумеется, все эти "пришествия" исподволь подразумевают под собой острую конкурентную борьбу за клиента. На последнего, в идеале, должен пролиться "золотой дождь" из сверхнизких тарифов, подарочных пакетов и "халявных" телефонных аппаратов. Но достигнут ли идеал?

Помните, как открывался "МегаФон"? У головного офиса выстроилась огромная очередь. Люди ждали подарков, призов и супернизких, демпинговых тарифов. Если говорить честно, то многие отходили разочарованными. Халявы практически не было.

А качество связи на первом этапе освоения рынка редко бывает безупречным. Но, может быть, стоит стать одним из первых клиентов, а потом в награду за это получать скидочные бонусы за "корпоративную лояльность"...

Так какого оператора выбрать?

Например, в семье автора два телефона разных операторов: мой "БиЛайн" и "МТС" у жены. Мы специально сделали такой выбор, дабы сравнить качество связи. И вот уже два года жена посматривает на меня снисходительно. Особенно когда мы за городом. "БиЛайн" начинает искать сеть, а по "эмтээсовскому", телефону можно прекрасно дозвониться куда угодно.

Итак, по мнению самих пользователей, вот какие преимущества и недостатки свойственны хабаровским операторам сотовой связи. Сознательно не будем анализировать минимальные и максимальные тарифы: сейчас более выгодно грамотно подобрать план под личные потребности. С наиболее дешевой минутой во время собственных разговорных пиков.

"МТС". Практически по всем параметрам компания занимает устойчивое место. И по ценам, и по качеству связи, и по количеству абонентов. Мы часто слышим магическое слово "Джинс": 0 руб. абонентская, 0 руб. входящие, одним словом, "пусть платят другие". По моему мнению, в этом есть что-то от МММ, поверьте мол, вы платить не будете, только вам... Но в целом, "джинсовые" тарифные планы пользуются заслуженной популярностью.

К слову, схожие тарифные планы были и у "Дальтелекома" Но все "билайновские" "смайлы" канули в лету. И поделом. Мало того, что "все входящие бесплатно" оказались только внутри "билайновской" сети, так через 3 месяца тайком ввели и абонентскую плату. А минута разговоров с городским номером стоила 24 цента.

"МТС" в этом отношении честен. По мнению опрошенных хабаровчан (не специалистов), компания "МТС" является "золотой серединой" как раз по соотношению: стоимость разговора/качество связи.

"Дальтелеком БиЛайн". Старейший оператор сотовой связи на Дальнем Востоке снял в свое время хорошие финансовые пенки. Нельзя сказать, что это компания с самыми выгодными тарифами. Но она выделяется большим выбором тарифных планов: BEE Smile, "Би плюс", "Максимальный", "Мини-Люкс" и "Люкс", "Люкс экстра", "БиЛайн GSM", "Би + Бум" и вдобавок разнообразные новогодние тарифы.

Можно отметить также и тот факт, что "БиЛайн" первым ввел дополнительные услуги для абонентов. Речь не о привычных справочно-сервисных услугах, а о телефоне "666". В Хабаровске для абонентов "БиЛайн" больше года действует служба sex sex sex, что пишется как "666". По результатам опросов знакомых и не знакомых обладателей "БиЛайна" обнаружилось, что сами пользователи считают "БиЛайн" наиболее дорогим оператором. На вопрос "почему в таком случае не смените оператора", давали разные ответы. Но можно выделить и два стереотипных.

1. Просто привыкли. Да и лень менять то, что пока работает: от добра добра не ищут.

2. Расценки, может быть, не самые низкие, но тарифных планов много, не понравится один - перейду на другой. Пока еще все не перепробовали.

Кстати, попутно выяснилось, что не все клиенты компании знают о покупке "Дальтелекома" "Вымпелкомом".

"МегаФон - Дальний Восток" вышел на рынок связи ДВФО лишь в марте 2004 года, одновременно запустив сеть в Хабаровске и во Владивостоке. К стыду тех, кто считал рынок сотовой связи уже поделенным-переделенным, к концу 2004 года, за 10 месяцев работы, абонентская база компании "МегаФон - Дальний Восток" составила 200 000 абонентов. Комментарии, как говорится, излишни.

За счет чего? Не в последнюю очередь благодаря низким расценкам. Демпинг есть демпинг. Но в то же время "МегаФон" является, пожалуй, самым активным пропагандистом новейших достижений сотовой связи. Работа по стандарту GPRS. Пакетная передача данных GPRS или MMS. Еще более совершенная технология передачи данных на базе EDGE. Введены новые технологии обслуживания. One-stop-shopping, например.

А последний тарифный план - "Конструктор" - вообще можно рассматривать как кампанию по искоренению сотовой безграмотности. Идея проста - абонент сам собирает свой тарифный план. Человек привык, что подарки он получает скидками, бесплатными минутами, а ему предлагают самому сформировать свой, максимально подходящий под индивидуальные запросы план. Однако, по мнению абонентов "МегаФона", качество связи оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что когда сетка будет отстроена, "мертвых зон" останется меньше.

По оценке Минсвязи, мобильную связь ожидает просто светлое будущее. За последние пять лет сектор вырос в 45 (!) раз. И пока эта тенденция сохраняется. Предполагается, что на рынок телекоммуникаций в течение 10 лет будет привлечено более $ 30 млрд. А предел, по мнению некоторых аналитиков, наступит примерно в 2007-2010 годах. Тогда уже будет другая политика конкурентной борьбы - удержание лояльных клиентов на уровне лучшего сервиса, более современных технических характеристик. За счет более приветливого персонала, наконец.