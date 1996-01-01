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Хабаровский филиал ОАО "Дальсвязь" телефонизирует села
Подключение новых абонентов к сети местной телефонной связи в селах Некрасовка и Федоровка Хабаровского района Хабаровского края начала производить в среду компания "Дальсвязь".
Как сообщили в управлении общественных связей компании, в селе Некрасовка действует электронная АТСЭ "Квант-Е" производства Барнаульского геофизического завода. Смонтированная и задействованная емкость станции составляла 768 номеров. После проведения работ по расширению емкости станции 256 жителей Некрасовки получили возможность установить телефон. Стоимость проекта составила около 354 тысяч руб. Расширение АТС позволит ликвидировать очередь на установку телефона в селе. По состоянию на 1 декабря 2004 года в Некрасовке было зарегистрировано 140 неудовлетворенных заявлений на установку телефона.
В селе Федоровка "Дальсвязь" ввела в эксплуатацию электронную телефонную станцию АТСЭ "Элком" емкостью 100 номеров производства ЗАО "Русская телефонная компания" (Санкт-Петербург). Она заменила устаревшую координатную станцию АТСК 50/200 емкостью 50 номеров, которая уже демонтирована и выведена из эксплуатации. Ввод в действие цифровой станции ликвидирует очередь из 32 неудовлетворенных заявлений на установку телефонов в селе. Стоимость проекта составила свыше 359 тысяч рублей.
По мнению технического директора Хабаровского филиала ОАО "Дальсвязь" Владимира Каспировича, результаты работ по расширению АТС в селе Некрасовка и ввод АТС в селе Федоровка - это новые дополнительные возможности для абонентов компании (определитель номера, различные виды переадресации, запрет исходящей, входящей связи, автоматическая побудка и другие), а также более качественная телефонная связь и доступ к сети интернет.
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