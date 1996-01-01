"Золотой Меркурий" назвал победителей

В минувшую пятницу в Приморской ТПП состоялось подведение итогов регионального этапа конкурса Национальной премии "Золотой Меркурий", проводимого Торгово-промышленной палатой России.

Лучшим малым предприятием 2004 г. в сфере промышленного производства стало ООО "ЭКОС" (стивидорная деятельность) из п. Врангель. А ООО "Рыбокомбинат ТУРНИФ" и ООО ПК "Интертрейдсервис" из группы компаний AUSTRALUX (производство мебели) стали победителями в сфере производства потребительской продукции.

ООО "Арсеньевстройтранс" (автотранспортные услуги) и ООО "Центральная фотография" - лучшие малые предприятия в сфере услуг.

Администрация Уссурийска и Уссурийского района названы "Город с наиболее благоприятными в крае условиями для развития предпринимательства".

ООО "Пульс" (выпуск газет "Пульс - Северное Приморье" и "Серпантин") отмечено "За вклад в формирование позитивного делового имиджа России", а ООО "Редакционно-издательская компания "Бизнес-АРС" (обе компании из Арсеньева) - "За вклад в развитие российского предпринимательства".

Теперь победители регионального этапа "Золотого Меркурия" будут представлять Приморье на общероссийском конкурсе.