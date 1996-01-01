Ценовой тайм-аут... на рынке жилья

Судя по данным ведущих риэлтерских компаний Владивостока, цены реальных продаж на вторичном рынке жилья за минувший год выросли примерно на 24,5% в рублях или же на 27,8% в долларах.

Итог

Рост цен на недвижимость аналитики Торгового дома "Аском" объясняют тремя факторами: уровнем благосостояния населения, курсом доллара и спецификой региона. Если с первыми двумя причинами все понятно, то третья требует разъяснения. Дело в том, что, когда специалисты в области рынка недвижимости начали проводить анализ формирования цен на жилье в приморской столице, выяснилось, что цены на квартиры, ко всему прочему, формируют... путина и Зеленый Угол.

Пошел в гору автомобильный бизнес - заработанные на авторынке деньги люди сразу стараются вложить, в частности, в недвижимость. Возвращаются плавбазы с удачной рыбалки - начинается квартирный ажиотаж. Таким образом, риэлтеры сделали следующий вывод: наши горожане, как правило, не копят скрупулезно на квартиру, а покупают, как говорят сами аналитики, "с шальных денег". Факт остается фактом: эта выведенная закономерность работает уже на протяжении многих лет.

Что касается цен за 1 кв. м, то в центральном районе в начале 2004 г. они составили $ 750, а в конце - уже $ 1024. В удаленных районах города цены намного ниже, но, впрочем, меньше и темпы роста: $ 586 за "квадрат" - в начале прошлого года и $ 730 - в конце. А наиболее востребованным жильем уже довольно долго являются 2-комнатные квартиры улучшенной планировки.

Тем не менее каждый год аналитики предсказывали падение цен, руководствуясь логикой: цены не могут повышаться бесконечно, когда-нибудь все равно начнется спад. Но кривая цен на квадратный метр владивостокской жилплощади, несмотря ни на что, на протяжении всего этого времени неуклонно ползла вверх. А к концу минувшего года в наиболее востребованных районах города график пересек тысячедолларовую отметку.

А вот предновогодний пик продаж, который риэлтеры отмечали в прошлые годы, в конце 2004 г. замечен не был. Перестало работать и правило о том, что первые два месяца после наступления нового года для риэлтеров - "мертвый" сезон. Итоги первого месяца текущего года его полностью опровергли.

Прогноз

Начало этого года для вторичного рынка жилья во Владивостоке вряд ли ознаменуется значительным ростом цен. Причин тому несколько. Во-первых, за последние несколько лет предложение выросло вдвое. Даже без поступления на рынок "нового товара" имеющегося запаса квартир хватит риэлтерам на 6-8 месяцев беспрерывной работы. Кроме этого, в начале года можно ожидать "выброса" на рынок квартир, которые продавцы придерживали в надежде на очередной взлет цен.

Безусловно, продавцам можно надеяться на весенний всплеск цен, чтобы именно тогда продать квартиры подороже. Но он опять же вряд ли будет превышать прошлогодний, когда только в мае цены выросли более чем на 5%. Кроме того, на рынок должны поступить новые предложения от граждан, которые будут продавать квартиры в связи с выездом на постоянное место жительства в западные районы страны и за границу, от тех, кто переселяется в новострои, от мелких инвесторов, которые разбавляют вторичный рынок предложениями нового жилья. Кстати, в базах данных риэлтерских компаний сегодня до 15-20% - это жилье в новостроях.

Сильным фактором, который проявит себя в начале года в сдерживании цен, становится последнее повышение стоимости платежей за квартиры и коммунальные услуги. По заключению начальника отдела информации Торгового дома "Аском" Игоря БАБУРИНА, повышение коммунальных платежей будет влиять на снижение цен. "Уже сейчас к нам звонят пенсионеры и робко спрашивают, сколько стоит их жилье, - рассказывает Игорь Бабурин. - Как правило, это владельцы трехкомнатных квартир. Понятно, что содержать такое жилье на одну пенсию очень сложно. Поэтому многие из них будут выставлять квартиры на продажу, что также повлияет на формирование цен".

А вот скромные успехи строителей, которые не смогли в минувшем году увеличить во Владивостоке ввод нового жилья по сравнению с предыдущим, оставляет повод для того, чтобы цены "держать", а в некоторых случаях и повышать.

Фактор "ипотеки" в этом году уже вряд ли будет "стричь купоны" на росте цен. Эта идея начала меркнуть. Но появилась другая - накопительные паевые кооперативы. Финансовая схема взаимовыручки граждан выглядит весьма привлекательной, и на первом этапе, вероятно, привлечет сторонников. Другое дело -приживется ли она у нас?

Можно отметить, что ситуация с продажами жилья во Владивостоке в конце года может насторожить мелкого инвестора, который начинает чувствовать падение доходности своего предприятия - заработать деньги на строительстве и продаже новой квартиры. Это становится рискованнее, и здесь сегодня вероятно поле для деятельности настоящих "акул-инвесторов", обладающих широкими финансовыми возможностями и позволяющими себе довольно рискованные игры на рынке недвижимости.

Темной остается ситуация с вхождением на рынок жилья Владивостока московских и китайских инвесторов, которые способны обрушить владивостокские цены на 15-20%. Можно предположить, что ни городские, ни краевые власти не допустят к "игре" эти "темные силы".

Если же говорить о том, что цены на жилье во Владивостоке все-таки пойдут вниз, то здесь стоит отметить, что рынок жилья очень инертен. Поэтому общая тенденция к падению цен наметится не сразу. К примеру, на августовский кризис 1998 г. рынок недвижимости среагировал только в начале следующего года.