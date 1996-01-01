В новый год с новыми погрузчиками

Накануне Нового года впервые в Россию, в Находкинский морской торговый порт, была поставлена партия новейших автопогрузчиков. Парк порта увеличился на шесть современных машин фирмы TOYOTA.

Добрые партнерские отношения Находкинского морского порта с фирмами SUMITOMO CORPORATION и TOYOTA MOTOR CORPORATION началось более тридцати лет назад. В 1972 г. была закуплена первая партия японских автопогрузчиков. Тогда парк порта состоял в основном из погрузчиков отечественного производства. Постепенно порт оснащался зарубежной техникой фирм KOMATSU, ТСМ, STILL, CLARK, NISSAN, MITSUBISHI, KALMAR и др. К 1992 г. автопогрузчики фирмы TOYOTA составляли 28% из 259 единиц техники. С 1993 г. официальным сервисным центром по продаже и сервисному обслуживанию автопогрузчиков TOYOTA в Дальневосточном регионе является ООО "Дальтехсервис-Находка", созданное Находкинским морским торговым портом совместно с SUMITOMO CORPORATION и TOYOTA MOTOR CORPORATION. Результат двенадцатилетнего сотрудничества сегодня - из 200 погрузчиков в порту 160 автопогрузчиков модели TOYOTA.

Новый погрузчик TOYOTA 4FD135 - одна из последних разработок компании специально для российских портов. Они отличаются высокой надежностью, сходят с конвейера на заводе города Такахама, который отвечает высоким требованиям ISO 9001 (стандарт по качественному контролю) и ISO 14001 (экологическому). Кроме того, сами автопогрузчики фирмы TOYOTA имеют Сертификат Госстандарта России.

Завод в городе Такахама стоит на первом месте в мире по масштабу производства погрузочно-разгрузочных машин промышленного назначения, в том числе и вилочных погрузчиков. Завод по праву можно назвать эксклюзивным, так как, располагающий первоклассным техническим персоналом и новейшей производственной технологией, он выполняет функцию как разработчика, так и производителя. Конечный этап производства - испытание проходят все машины, и только после проведения всех необходимых тестов отгружаются с завода.

Помимо маневренности и мощности, новые машины отличаются и по многим другим качествам, необходимым для производства тяжелых погрузочно-разгрузочных работ. Конструкторы этих машин позаботились об условиях работы операторов. Автопогрузчик оборудован бесшумной и маловибрационной кабиной, электрический стояночный тормоз и управление с гидравлическим усилителем и синхронизатором рулевого управления значительно снижают усталость оператора.

Повышенный комфорт салона погрузчика создает многофункциональное сидение, которое позволяет регулировать наклон, снабжено ремнями безопасности и подстраивается под вес оператора. Удобная посадка и высадка, а также удобство при движении назад, одним словом, комфорт оператора во время работы, гарантированы эргономичным дизайном.

Это еще далеко не все плюсы погрузчиков 4-й серии 4FD135. Необходимо добавить об их главной особенности - экономии. При эксплуатации новой модели тяжелого автопогрузчика 4-го поколения значительно снижаются затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Созданная впервые в Дальневосточном регионе система послепродажного обслуживания автопогрузчиков TOYOTA также позволяет значительно экономить средства владельцев этой техники на поддержание ее в рабочем состоянии. Функцию официальной сервисной станции TOYOTA выполняет ООО "Дальтехсервис- Находка". Специалисты центра производят гарантийное и техническое обслуживание и ремонт автопогрузчиков как у себя на базе, так и с выездом к клиентам на сервисных автомобилях. Производят замену масел и рабочих жидкостей. Изготовляют и устанавливают шланги высокого давления. Поставка оригинальных запасных частей производится со склада ООО "Дальтехсервис-Находка" в Находке.

Успешная эксплуатация автопогрузчиков TOYOTA в Находкинском морском торговом порту, система обслуживания этой техники компанией ООО "Дальтехсервис-Находка" позволили компании TOYOTA осуществить первую крупную поставку автопогрузчиков новой серии 4FD135 в Находкинский морской торговый порт впервые в России.