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Соль придет к нам с Украины
В зимние месяцы на соляном рынке наблюдается некоторое затишье. А вот к лету, когда спрос на соль традиционно возрастает, на этом рынке произойдут значительные перемены.
Дело в том, что главный поставщик соли в ДВ регион - ФГУП "Сибсоль", единственный в России использующий выварочный способ получения соли "Экстра", подлежит приватизации. Соль на Усолье-Сибирском месторождении добывают в течение 300 лет, а комбинат работает с 1956 г., и сырьевых запасов каменной соли хватит при полной загрузке мощностей комбината еще на 100 лет. В 2003 г. на комбинате было введено внешнее управление, а летом 2005 г. ФГУП "Сибсоль" будет выставлен на торги.
Как прокомментировали ситуацию в ООО "Соляная компания" (официальный дилер комбината "Сибсоль" в Приморье закрывает половину "соляных" потребностей края), в связи с приватизацией комбината не исключены сбои в работе предприятия и снижение объемов отгрузки продукции. Специалисты "Соляной компании" не исключают и такой вариант, что после приватизации "Сибсоли" соль во Владивосток придется поставлять не из Иркутска, а из Украины и Белоруссии.
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