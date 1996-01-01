Прибыль в цвету

По данным экспертов, Россия сегодня переживает цветочный бум - число цветочных салонов, павильонов и киосков стремительно увеличивается. Приморье не осталось в стороне от общероссийских тенденций. Однако приморские цветочники говорят о том, что от увеличения числа игроков рынок не стал более цивилизованным.

Около 90% представленных на местном рынке роз, лилий и орхидей имеют импортное происхождение. Помимо голландских цветов, присутствует продукция из Колумбии, Эквадора и Израиля. Поступает она в Приморье транзитом из Москвы - местные предприниматели напрямую с мировыми производителями не работают. Периодически у приморских цветочников возникают новые идеи - цветы начинают возить через Екатеринбург, Ростов или Санкт-Петербург. Но через некоторое время все равно возвращаются к первоначальному "московскому" варианту - он оказывается наиболее выгодным.

Тем не менее и эта выгодная схема периодически подвергается коррекции. Например, ежегодно в аэропорту Владивостока в 1,5-2 раза увеличивается число получателей "цветочного груза". Это говорит о том, что многие цветочники отказываются от услуг местных посредников-оптовиков в целях экономии и работают с Москвой напрямую.

Желтые розы

Близость стран АТР не могла не отразиться и на цветочном рынке края. Уже несколько лет приморские коммерсанты возят цветы из китайской провинции Юньнань. А из Приморья китайские розы и гвоздики расходятся не только по всему Дальнему Востоку, но продаются в Сибири, за Уралом и... в той же Москве. Правда, именно с китайской продукцией связано наибольшее число нареканий со стороны проверяющих органов.

Государственная пограничная инспекция по карантину растений по Приморскому краю однократно обращалась в Росгоскарантин с просьбой запретить ввоз китайских цветов на территорию РФ, однако ответа пока не получила.

"Карантинная служба контролирует только растительную продукцию, - рассказывает госинспектор Пограничной инспекции по карантину растений Вера ШВЫДКАЯ. - И все машины, которые идут через границу (цветы поступают через Полтавский автопереход. - Прим. авт.) с этими товарами, мы имеем право досматривать. Зато когда в таможенной декларации указан не наш груз, а, например, стройматериалы, к этим машинам подходить мы не вправе. Контроль таких грузов осуществляют только таможенные органы. Иногда бывает так, что мы точно знаем, что официально через границу цветы не проходили, - это ведь тот товар, который долго не лежит. А на рынке они есть. Как правило, в Уссурийске. Это значит, что ввезены они нелегально. Мало того, что предприниматель сэкономил на таможенных сборах, так еще и неизвестно, что это за цветы и с какими вредителями "в"довесок". Вот последний случай: в машине с арахисом и гречневой крупой оказалось 140 коробок с цветами, а это более 100 тыс. штук. Когда их изъяли, они все оказались зараженными трипсом (вредитель - аналог колорадского жука). Этот случай нелегального провоза цветов пресекли. Но на самом деле их намного больше".

Как следствие, в Приморье трипс обосновался в теплицах Ботанического сада, Горзеленхоза и даже в некоторых частных теплицах. Но если частник может не отапливать теплицу и вредитель просто вымерзнет, то в теплицах Ботанического сада содержится ценный коллекционный материал, заморозить который нельзя.

Досье В 2004 г. через аэропорт Владивостока из европейских стран было получено 4,8 млн штук срезанных цветов. 117 тыс. оказались зараженными. Через Полтавский автопереход из Китая ввезено 1,6 млн штук цветов. 97 тыс. - изъято и уничтожено.

Активные попытки выйти на дальневосточный рынок предпринимают и южнокорейские производители цветов. Не так давно корейская сторона даже организовала тур на плантации Южной Кореи для заинтересованных дальневосточных бизнесменов. Бизнесмены своими глазами убедились в превосходном качестве корейских цветов. Однако подсчеты показали, что корейские цветы получаются не дешевле голландских, да и ассортимент у наших соседей из Страны утренней свежести ниже, чем у их европейских коллег. Но основная проблема, которая мешает сегодня развитию "цветочных" отношений между российским Дальним Востоком и Кореей, - это транспорт. Морское путешествие для цветов оказывается слишком длительным, а воздушное - дорогим.

Золотой цветок

Легенды о том, что цветочный бизнес - это золотое дно, подвигают многих заниматься цветами. Действительно, на первый взгляд, все просто. Есть оптовая цена цветка в Москве и превосходящая ее в разы - во Владивостоке. От денежных перспектив захватывает дух. Еще одна кажущаяся прелесть цветочного бизнеса заключается в его быстром обороте - деньги оборачиваются за неделю. Но цветочный рынок - уникальный сегмент в первую очередь потому, что для каждого этапа этого бизнеса - выращивание, транспортировка, продажа - характерно неотъемлемое свойство - рискованность. Этот товар требует бережного обращения и хранения в соответствующих микроклиматических условиях. Срок годности цветов очень мал, поэтому из 100 штук, закупленных для розничной торговли, выбрасывается, в среднем, 20-30. В таких условиях разориться цветочному предпринимателю можно уже при одном неверном шаге. При этом велики и транспортные расходы, т.к. они связаны с самолетом - это еще 10-12%. Накладные - не менее 30%, а если речь идет об аренде, и того больше, да прочие расходы. Поэтому торговая накрутка в 100-120%, кажущаяся многим просто баснословной, не прихоть и не погоня за деньгами, а жесткая необходимость. Если предприниматель в итоге получает рентабельность в 30%, то очень доволен.

Цветочные короли

Как и весь сегмент мелкорозничного бизнеса, цветочный рынок появился "на пустом месте" - в том смысле, что сформировался исключительно на голом энтузиазме, а не за счет приватизации государственного или муниципального сектора. Исходя из этого, вся цветочная индустрия представлена игроками трех категорий. В первую входят участники бизнеса, играющие заметную роль на рынке цветов. Это солидные цветочные салоны, которые торгуют качественной продукцией, дорожат своим именем и торговой маркой, следят за цветочной модой и последними тенденциями на рынке. Как правило, они ориентируются на солидных покупателей с высоким достатком, а также корпоративных клиентов.

"В настоящее время в нашей компании доля продаж цветов составляет всего 50%, остальное - профильные товары и услуги. Иначе не выживешь, - считает генеральный директор фирмы "Норита" Андрей ПАСТУХОВ. - Что касается нашей компании, то развивать розничную торговлю мы не собираемся. Она отнимает слишком много сил и времени. И ты со своей розничной сетью становишься совершенно беззащитным перед властью. Мы будем развивать другое направление - корпоративное. Ведь не секрет, что цветочные бюджеты во многих организациях, в том числе и бюджетных, достаточно солидные. И мы развиваем корпоративные связи. Также у нас создана единственная на Дальнем Востоке школа фитодизайнеров. Мы занимаемся флористическим дизайном. К нам приходят за маркой. Мы обслуживаем клиента с высокими эстетическими потребностями, это наша ниша".

Ко второй категории цветочных игроков можно отнести предпринимателей, которые имеют по несколько киосков и довольно крепко стоят на ногах, хотя и им сегодня живется нелегко.

"Рынок цветов просто "порвали" большим количеством розничных продавцов, - рассказал "ЗР" владивостокский предприниматель, пожелавший остаться неизвестным. - Самое ужасное во всем этом то, что издержки, безусловно, растут (вмененка, тарифы, аренда), а доход становится все меньше. Если раньше один мой павильон давал около 90 тыс. руб. в месяц и я мог покрывать все свои расходы, оставалось что-то "на карман", и даже на развитие. Сейчас на развитие практически ничего не остается. Работаем только за зарплату. Причем и она непостоянна -бизнес очень конъюнктурный и рискованный. Если сегодня ты заработал, то завтра потерял. И в среднем получаются очень скромные цифры прибыли. Мне еще проще, у меня несколько павильонов по городу. А тем, у кого один небольшой киоск, жить вообще очень тяжело".

Несмотря на довольно суровые местные климатические условия, остались в Приморье и местные производители. По одиночке они вряд ли выживут, поэтому сохранить местное производство позволяет общественное объединение цветоводов-любителей "Флора", в состав которого входят 74 члена. Объединение усилий цветочников в рамках общественной организации позволило им добиться налоговых послаблений (они приравнены к сельхозпроизводителям), а также снижения затрат на аренду.

"Душат" импортные цветы", "Конкуренция очень большая", "Цветок в итоге получается золотым. Когда все затраты пересчитаем, выгоды не остается", "Крутимся здесь, потому что привыкли, потому что некуда податься, негде заработать", "Многие отказываются от этого занятия, переквалифицируются на привозные цветы. Все больше киосков на нашем рынке стоит закрытыми"... Такие высказывания пришлось услышать, пройдя по цветочному рынку на Луговой, где торгуют члены "Флоры".

При этом даже их прямые конкуренты - руководители салонов, торгующих импортными цветами, - отмечают, что качество приморских цветов достаточно высокое (тюльпаны, гвоздики у местных цветоводов получаются не хуже китайских).

"Нашему бизнесу мешают две вещи - налоги и отопление, -говорит заместитель председателя правления общественного объединения цветоводов любителей "Флора" Владимир МИЛОШЕНКО. - Конечно, можно говорить о том, что в наших условиях выращивать цветы невыгодно. Их можно просто привозить из того же Китая и не морочить себе голову. Но зависимость от импорта - это всегда палка о двух концах. Если не поддерживать отечественного производителя, то в определенный момент мы можем вообще остаться без цветов".

Горшечный доход

Если спрос на срезанные цветы зависит от "красных дней календаря" (по словам продавцов, пик продаж приходится на 8 марта, День святого Валентина, стабилен спрос во время школьных экзаменов и студенческих сессий, 1 сентября и, в последние годы, на новогодние праздники), то спрос на горшечные растения есть круглый год. Однако если несколько лет назад цветочники отмечали всплеск продаж горшечных растений, то сегодня в Приморье продажи цветов в горшках падают. Причину этого явления продавцы видят в том, что потребитель уже насытился этим видом цветочной продукции.

Тормозит рост продаж, как ни странно, и российский менталитет: если в той же Голландии цветок в горшке живет в квартире ровно столько, сколько сохраняет пышность и цвет, то для многих россиян комнатные растения - как домашние животные. Именно поэтому цветочные салоны, торгующие горшечными растениями, были поставлены перед необходимостью представить в своем ассортименте не только цветы, то и все сопутствующие товары: горшки, землю, минеральные удобрения и т.д. И на эту продукцию спрос есть всегда.

Вперед к специализации

Пока цветочный рынок развивается хаотично - маленькие киоски-скворечники называются "салонами", а у настоящих салонов с именем и репутацией клиентов не прибавляется. В конечном итоге на рынке все-таки должна произойти специализация, но до этого, по мнению участников рынка, еще очень далеко.

"Думаю, что постепенно у цветочных салонов произойдет специализация и каждый из игроков займет свое место. Одни будут ориентироваться только на VIP-клиентов с высокими эстетическими запросами, другие - на средний класс. Безусловно, должны остаться и цветочные рынки, где бы и продукция была попроще, и цены пониже. Пока же на этом рынке - огромное количество игроков, а от этого полная неразбериха".