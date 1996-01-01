Мобильникам спецразрешение не надобно

Правительство РФ утвердило перечень оконечного оборудования, перемещение которого через таможенную границу РФ осуществляется без получения специального разрешения на ввоз. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил ФРАДКОВ подписал 5 января.

В перечень вошли аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой; сотовые телефоны; видеофоны; факсимильные аппараты; телепринтеры; коммутаторы для телефонной или телеграфной связи; автоответчики; приемная аппаратура для радиотелефонной, радиотелеграфной связи или радиовещания; приемная аппаратура для телевизионной связи; спутниковые и радиотелеграфные антенны.

Оконечное оборудование, предназначенное для использования в сети связи, подлежит обязательному подтверждению соответствия.