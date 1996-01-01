Гребешок уплыл в Европу

Еще пять дней европейские потребители будут знакомиться с дарами моря, привезенными из далекого Приморского края. Впервые в истории края местные рыбаки принимают участие в проходящей в Берлине сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя" и агрофоруме "Восток-Запад".

Представители 19 приморских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний в данный момент находятся в Берлине. Но вынести свою продукцию на "берлинский суд" решилось всего 11 компаний. Среди них - ЗАО РПК "Южно-Морской", ОАО ПБТФ, ОАО "ТУРНИФ", ООО "Акватехнологии", ОАО НБАМР, ФГУП "ТИНРО-Центр" и др.

Поистине эксклюзивным образцом в приморской коллекции даров моря станет аквариум с живым гребешком, который представляет на выставке крупнейшее марикультурное хозяйство России - ООО "Нереида".