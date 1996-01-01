Ипотечный синдром

Социологи утверждают, что существует весьма глубокая психологическая пропасть между абсолютным большинством населения страны и так называемыми посредниками финансового рынка, то есть банками.

Касается она и ипотеки в том числе. От одного этого слова рядовой и даже не очень рядовой российский гражданин либо испытывает ужас, либо, в лучшем случае, впадает в мечтательное состояние: хорошая, дескать, штука, но не для меня.

А между тем поводов для такой реакции, по крайней мере, у не очень рядового гражданина, становится все меньше. Во-первых, сроки, на которые предоставляются кредиты, с 5, максимум, 10 лет увеличились в некоторых программах даже до 30, а проценты по кредитам с 15 и более годовых опустились до вполне реальных 10-11. В-вторых, существенно дешевеют страховка, оценка, регистрация, нотариусы, уменьшаются собственные сборы банков, снижается порог по собственным средствам заемщика. Если два-три года назад ни один банк не выдавал кредита размером более чем 70% стоимости квартиры, то теперь на рынке есть программы, кредитующие даже 95%. Терпимее стали банки и к досрочному погашению кредитов. В некоторых программах это можно делать уже через полгода, причем без штрафов. Минимальная сумма кредита с $ 17 тыс. снизилась до 10. Расширяется круг объектов, которые можно приобретать за кредитные средства. Существенно сократились и сроки рассмотрения кредитных заявок в банках. А это значит, что и мучить претендентов стали меньше. Значительно расширился перечень доходов заемщика, принимаемых в расчет при определении суммы кредита. Да и способы подтверждения этих доходов допускаются теперь не только прямые, но и косвенные.

Однако сказать, что все эти положительные тенденции ипотечного рынка были по достоинству оценены народом, язык пока не поворачивается. Напротив, в ипотеке сложилась парадоксальная ситуация: спрос на кредиты явно отстает от предложения.

В чем же причины этого парадокса? На недавнем фуршете, организованном нашей Корпорацией по случаю запуска новой программы "Просто Ипотека", один очень умный человек (и по совместительству депутат Государственной думы), с бокалом в руке привел простейший расчет для присутствовавших там банкиров-ипотечников. По официальным данным, отметил он, в Москве в прошлом году было выдано около полутора тысяч ипотечных кредитов. Делим на 300 рабочих дней, получается пять кредитов в день. На всех. "Согласитесь, господа банкиры, - продолжил он, - ни пять, ни десять, ни даже двадцать пять сделок в день не являются тем полем, на котором уже уместна конкуренция между банками, ибо делить пока нечего. Отсюда предложение: всем миром, то есть всем ипотечным сообществом, навалиться сначала на решение общей задачи этого сообщества - задачи популяризации ипотеки как таковой. Задачи донесения новых, все более доступных, условий жилищного кредитования до всей потребительской панели, а не до едва заметного ее краешка - граждан, самостоятельно осознавших возросшую доступность и привлекательность ипотеки.

Легко сказать: навалиться всем миром. А кто и как этот банковский мир, с раздирающей его междоусобицей, организует и сплотит вокруг единой цели? Кто должен ежедневно напоминать ему про существующую пропасть и про необходимость совместных усилий по строительству моста через нее?

Полагаю, это может сделать только тот, кто подобную проблему для себя уже решил. Тот, кого клиент уже не боится и кому в некотором смысле даже доверяет (насколько это вообще возможно в сегодняшней России). В жилищном секторе такая фигура имеется - это риэлтор. Точной статистики на этот счет не существует, но, по оценкам специалистов, более половины сделок с жилой недвижимостью в Москве осуществляется сегодня при более или менее активном участии риэлторов. Стало быть, с высокой степенью определенности можно говорить, что устами риэлтора глаголет Его Величество Клиент. В том числе и ипотечный.

Так вот об ипотеке. Абсолютное большинство наших клиентов, обращаясь за помощью к агенту, либо вообще не представляет себе, что такое ипотека, либо знает о ней понаслышке. Даже если у самого обратившегося имеется объективная необходимость в заемных средствах на покупку облюбованной квартиры.

Не могу сказать, что заинтересованность риэлторов в ликвидации ипотечной неграмотности населения объективно выше, чем у банкиров. Тем не менее, гораздо большая близость к клиентской массе вынуждает нас, риэлторов, первыми ставить перед собой задачу ликвидации этой самой неграмотности. Одно за другим агентства недвижимости заявляют о своей готовности не только организовывать ипотечные сделки, но и консультировать клиентов по самой ипотеке. А в особо продвинутых агентствах эта, консультационная, услуга еще и специализирована, отделена от собственно риэлторской услуги. Штатное расписание таких компаний пополнилось новой профессией - "кредитный консультант", а структура компании - новым юридическим лицом, ипотечным центром.

Упреждающее движение риэлторов в этом направлении я бы назвал не только симптоматичным, но и перспективным. Причем перспективным как для клиентов, так и для банков.

Клиент, обратившись к сотрудникам ипотечного центра, имеет возможность получить кредитную консультацию (с последующим кредитным сопровождением) не по какому-то отдельно взятому банку, а по всей палитре сегодняшней ипотеки (серьезные риэлторские агентства имеют договоры о сотрудничестве с большим количеством банков). Банки же с помощью новых ипотечных формирований в риэлторских структурах получают реальную возможность оттенить достоинства своих программ перед клиентом во всей их полноте и рельефности. Ведь ипотека как явление весьма многогранна. И состязательность между банками не обязательно должна выражаться в прямолинейном снижении ставок, удлинении сроков кредитования и снижении суммы первоначального взноса заемщика. Многие, точнее, почти все прибегают и к дополнительным мерам, отыскивая себе клиентскую нишу, в которой будет не так тесно.

Делается это с помощью гораздо более тонкой настройки кредитных продуктов, чем выше упомянутые линейные коррективы. И пусть себе делается! В любом случае, подстраиваясь таким образом, банки подстраиваются к клиенту, к его запросам и личным ситуациям.

Только кто же расскажет клиентам обо всех важных нюансах ипотеки, порой весьма глубоких и сразу незаметных? Кто поможет клиенту правильно сориентироваться и дойти до намеченной цели с наименьшими затратами сил, нервов и средств? А с другой стороны, кто покажет банку имеющуюся, но пока не занятую никем нишу? Кто убедит банкиров, что таких ниш еще предостаточно и до реальной конкуренции в ипотеке пока далеко? Кто, наконец, подготовит и предложит банкам некую общую информационно-рекламную кампанию по "раскрутке" ипотеки как таковой, а не каждой программы в отдельности?

Не скажу, что мы, риэлторы, уже вполне готовы к выполнению этой почетной миссии. Но очень стараемся.

Об авторе: Владимир ЛОПАТИН, вице-президент и директор Центра кредитов и займов Корпорации "БЕСТ-Недвижимость".