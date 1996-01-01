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Госрегистрацию недвижимости подправили
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сообщила пресс-служба главы государства.
Изменения направлены на совершенствование процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Теперь в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним должны включаться сведения об ограничении дееспособности или отсутствии дееспособности у правообладателя, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника, оставшихся без родительского попечения.
Также предусматривается упрощение государственной регистрации прав на недвижимое имущество представителем юридического лица, определяются особенности государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, ограничения этого права или сделок с таким недвижимым имуществом, а также уточняется порядок государственной регистрации права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, несут ответственность за своевременное и надлежащее выполнение своих обязанностей. При этом вред, причиненный физическим или юридическим лицам, возмещается за счет Российской Федерации в полном объеме.
Кроме того, президент подписал Закон "О внесении изменений в статью 223 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Этот закон направлен на укрепление гарантий права собственности на недвижимое имущество, в частности на жилье, а также на включение системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в механизм защиты прав участников рынка недвижимости. Законом вносится изменение в Гражданский кодекс, предусматривающее, что недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.
Кроме того, федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", устанавливающее, что собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за счет казны Российской Федерации.
Также президент подписал Закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации". Целью закона является создание условий для формирования рынка доступного жилья. Федеральным законом предусматривается дополнить статью 130 Гражданского кодекса положением, в соответствии с которым объекты незавершенного строительства относятся к недвижимому имуществу.
Законом вносятся изменения в статью 292 Гражданского кодекса, предусматривающие прекращение права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника при переходе права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу.
Также законом устанавливается, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Федеральным законом вносится изменение в статью 339 Гражданского кодекса, предусматривающее, что договор об ипотеке нотариальному удостоверению не подлежит.
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