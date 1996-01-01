Пользователи сотовой связи объединились

На Дальнем Востоке начала работу первая организация по защите пользователей сотовой связи от неправомерных действий мобильных операторов и продавцов средств связи.

Общество пользователей сотовой связи (ОПСС) создано группой единомышленников. В ближайшее время планируется открытие единой горячей линии, где можно будет получить справочную информацию по операторам сотовой связи Приморья и их услугам. Уже сейчас специалисты ОПСС консультируют по вопросам приобретения средств связи. Также ОПСС дает юридические консультации гражданам, чьи права были нарушены недобросовестными продавцами средств связи. Среди членов нашей организации - опытные юристы, специалисты, занятые в области сотовой связи и телекоммуникаций, и просто хорошо осведомлённые пользователи.