Удорожание металла скажется на стоимости жилья

Рост стоимости металлопродукции на Дальнем Востоке в 2005 году превысит уровень инфляции, что приведет к удорожанию стоимости недвижимости. Как сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" аналитики Дальневосточного филиала Новолипецкого металлургического комбината, это может существенно подорвать вероятность формирования рынка доступного жилья на Дальнем Востоке.

Напомним, что в 2004 году рост стоимости металлопроката составил порядка 40-50%. Снижения кредитной ставки на приобретение недвижимости на данный момент в Приморье ожидать также не приходится, а значит, удорожание металла может поставить под угрозу осуществление программ ипотеки и льготного жилищного кредитования. По мнению специалистов, ситуацию можно было бы частично стабилизировать внедрением проектов предоставления предприятиям строительной отрасли продукции по квартальным фиксированным ценам.