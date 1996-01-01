Хлеб подорожал

С 6 декабря в магазинах Владивостока на рубль подорожал наиболее популярный у горожан хлеб "Подольский" производства ОАО "Владхлеб" - с 14 до 15 руб. Отдельные магазины до этого демпинговали, продавая его по 13 руб. и делая ставку на прибыль с более дорогой продукции, но на этот раз и они решили не отставать от других. Отпускная цена хлеба "Подольского" "Владхлеба" повысилась с 11,2 до 12 руб.

Досье Сегодня крупнейшее приморское хлебопекарное производство ОАО "Владхлеб" ежедневно выпускает от 40 до 55 тонн "Подольского" хлеба, а в целом - до 70 тонн хлебобулочных изделий.

Прежнее повышение, по словам заместителя генерального директора ОАО "Владхлеб" Александра ДОЛЬНИКОВА, было почти полтора года назад. Сегодняшнее повышение на 7% основной продукции предприятия намного меньше, чем повышение многих составляющих себестоимости хлеба. Так, за это время мазут подорожал на 110%, бензин - на 126%, дизельное топливо - на 116%, электроэнергия - на 4,5%, а с Нового года ожидается ее повышение еще на 12%, существенно подорожала мука. Вдогонку за инфляцией, но без ее опережения в прошлом году была поднята и зарплата работникам предприятия - на 10%. Кстати, при средней зарплате в 7-8 тыс. рублей по некоторым профессиям предприятию уже не удается найти необходимых специалистов. Напрашивалось более "суровое" повышение цены, но, как сказал Александр Иванович, тогда бы не удалось избежать падения продаж продукции, что крайне нежелательно.

При том, что цена на "Подольский" хлеб повысилась, цены на мелкоштучные хлебобулочные изделия пока что остались прежними, хотя они в минувший период, как могли заметить горожане, тоже постепенно повышались. Гарантий, что хлеб не будет дорожать в дальнейшем, ОАО "Владхлеб" дать не может. Разве что правительство "на скаку" остановит инфляцию...