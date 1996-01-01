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Удорожание металла может стать катастрофой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рост стоимости металла может привести к катастрофическим последствиям для экономики края, если предотвратить их не помогут сами металлурги. Как сообщили корреспонденту "Восток-Медиа" представители строительной отрасли Приморья, за прошлый год стоимость металлопродукции увеличилась более чем на 40-50 %, те изделия, которые в начале года оценивались в 13 руб., к его завершению стали стоить более 20 руб.

Рост цен обусловлен в первую очередь удорожанием продукции отраслей-спутников металлургии, которые стремятся максимально приблизить ее стоимость к цене аналогичной продукции на западных рынках. Этим объясняется и политика продаж данных отраслей, имеющая преимущественно экспортную направленность. Законодательство, способное предотвратить неограниченных экспорт, до сих пор окончательно не оформлено и не способно защитить отечественных металлургов, и, как следствие, их потребителей. В крае за год катастрофически увеличилось количество фактов хищения объектов как частной, так и государственной собственности, в дальнейшем принимаемых незаконными пунктами сбора металлолома и вывозимыми за границу.

Стоит добавить, что металлурги, если и не способны предотвратить рост цен на собственную продукцию, имеют возможность минимизировать потери потребителей, предложив им новые схемы работы. По данным, предоставляемым крупнейшими компаниями этой отрасли на дальневосточном рынке, на данный момент разработка новых технологий партнерских взаимоотношений уже ведется. Тем не менее, подробности пока не сообщаются.

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