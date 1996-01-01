Во Владивостоке начали считать... индекс ухи

Каких только рейтингов не существует в мире. Люди постоянно что-то меряют и что-то подсчитывают. Оно и понятно - надо же знать, как мы растем или куда катимся.

Самым известным показателем является, пожалуй, индекс Доу-Джонса. Говоря проще - это основной показатель, отражающий здоровье американской экономики. Подобными индексами сегодня могут похвастаться практически все «рыночные» страны мира. И Россия в том числе. Но в мире полно и других индексов. Например, самым известным из числа оригинальных является индекс Биг-Мака.

Вот наши коллеги из газеты «Владивосток» тоже подумали-подумали, да и придумали считать индекс с местным приморским, так сказать, колоритом - индекс ухи. Но не для того, как заверяют его авторы, чтобы покрасоваться оригинальной находкой, а чтобы узнать, насколько реальны цифры, к примеру, повышения цен, которые нам озвучиваются на официальном уровне.

Начиная с октября, газета ежемесячно будет рассчитывать индекс ухи. В общих чертах метод состоит в следующем: журналисты будут смотреть: сколько же реально стоит во Владивостоке сварить кастрюлю ухи. Но рецептов ухи существуют тысячи, если не больше. Поэтому за базовый журналисты взяли рецепт, в котором используется сразу несколько сортов употребляемой в Приморье рыбы плюс хороший набор овощей и прочих ингредиентов. Рецепт называется «Уха рядовая из морской рыбы».

Что касается цен, то их «подсмотрели» на трех популярных владивостокских рынках. За основу бралась либо наиболее «популярная» цена, либо, при большом разбросе, высчитывалась цена средняя. Тут больше важны не голые цифры, а тенденции. Первый замер был проведен в конце сентября, а последний на прошлых выходных. Так сколько же стоило сварить уху во Владивостоке месяц назад и сегодня?

Индекс ухи показал, что за месяц вырос на 3,22 пункта, или рубля, если хотите. Стоит только добавить: «увы». Поскольку это означает лишь то, что приготовить выбранную журналистами уху за месяц в целом стало дороже. Это притом, что некоторые продукты за месяц все же подешевели.

Кстати, для справки, по данным Приморкрайстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в расчете на душу населения, за последний месяц снизилась на 37,3 рубля. Как видим, любителей ухи рядовой эта тенденция не коснулась.

В следующий раз индекс появится на страницах «Владивостока» в конце ноября, вместе с полагающимися графиками и таблицами. Следите за цифрами - их разработчикам индекса диктует сама жизнь, а не бездушная статистика!