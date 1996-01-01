Трепанга расселили

Новыми ценными обитателями пополнилась подводная фауна бухт Киевка, Мелководная и Соколовская: расселение молоди трепанга провели здесь специалисты ЗАО «Преображенский рыбокомбинат» и ученые ТИНРО-Центра.

Как сообщили в пресс-центре «Преображенской базы тралового флота», всего в естественную среду обитания на глубину от пяти до десяти метров было отпущено около двадцати пяти килограммов жизнестойкой молоди «морского женьшеня». Вес каждого такого «новосела» колеблется в пределах двухсот миллиграмм, а размер - пяти сантиметров, поэтому на первый зимний период ему необходимо искусственное укрытие. Таковым для преображенского трепанга стали специально изготовленные из крабовых ловушек садки, в которых его и опустили с помощью водолазов на дно.