С начала года в ДВТУ оформлено на 40% деклараций больше, чем за прошлый год

За 9 месяцев через границу перемещено более 42 млн тонн грузов, товарооборот увеличился на 32%, налогов в бюджет перечислено 134 млрд рублей (против 81 млрд за тот же период 2009 г.). Число участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) также возросло и превысило 7,5 тыс.

В 2011-2012 гг., накануне саммита глав стран АТЭС, во Владивосток прибудут дополнительные таможенные силы со всего Дальнего Востока и, не исключено, из других регионов РФ. В рамках подготовки к саммиту в крае уже проводятся специальные мероприятия. Так, на владивостокском направлении был увеличен штат таможни с открытием поста на о. Русский, который будет работать до конца 2012 г.

Об этом и многом другом говорилось на состоявшейся в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) пресс-конференции.

Минеральная составляющая

Традиционная товарная составляющая из Приморья - сырье, в первую очередь, нефть и продукты из нее, лес, уголь, металл, немного биоресурсов, предварительно перед отправкой заграницу чудом зацепившихся за российский берег. По словам начальника ДВТУ Сергея ПАШКО, импорт не менее традиционен: машины и оборудование, продукты питания, текстиль и прочий ширпотреб.

Импортный расклад за 9 месяцев 2010 г. составили следующие товарные группы: машины и оборудование (21% стоимости импорта), товары народного потребления - одежда и обувь (16,5%), электрические машины и оборудование (10% ), средства наземного транспорта (9,5%), пластмассы и изделия из них (6%), а также изделия из черных металлов (5%). По отношению к 9 месяцам прошлого года наблюдается увеличение объема в 2,5 раза, стоимости - в 2 раза.

Коллеги договорились с таможней...

Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана существует и работает меньше года, но уже появились первое недопонимание. Например, основной экспорт Казахстана - продукты питания, в частности, овощи-фрукты, проходящие через дальневосточные таможенные пункты, в этом году поражают своим разнообразием и объемами партий. Заметим, что в Европе и Азии в этом году был неурожай.

- Это не может не удивлять, - не без иронии отметил Сергей Пашко. По его предположению, велика вероятность прохождения через российскую границу товаров, производимых в сопредельных с Казахстаном Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

Когда казахским партнером намекаешь на излишнюю прозрачность границы с соседями, они разводят руками. И упирают на то, что они члены ВТО, и некоторые нюансы приграничной торговли могут отличаться от принятых соглашений в рамках Таможенного союза.

Единственный способ, позволяющий исключить подобные казусы, ДВТУ видит в скорейшем расширении Таможенного союза за счет среднеазиатских государств, о чем, как сказал начальник ДВТУ, переговоры уже идут. Также на стадии зондирования находится вопрос вступления в Таможенный союз Украины, которая как и Казахстана, является членом Всемирной торговой организации, и, не исключено, что через два-три года таможенные пункты ДВТУ будут оформлять украинский сахар или металлопрокат.

Президент потребовал

Другой вопрос, на котором заострила внимания таможня, - электронное декларирование. ДВТУ идет в ногу со временем, но возникли трудности. По словам заместителя начальника ДВТУ Юрия БЕРШТЕЙНА, основная масса декларантов работает «по старинке», но совсем не потому, что интернет им не нравится. Как показывает практика, участники ВЭД успевают подать декларации в течение рабочего дня лично, поэтому особой надобности в интернет-декларировании не видят.

Как говорят сами участники ВЭД, нет смысла подавать декларации посредством паутины, в то время как Федеральная налоговая служба требует отчетность на бумажных носителях. Как только налоговая перейдет на такую же систему работы, тем самым замкнув весь цикл электронного документооборота участников ВЭД, можно будет погружаться в интернет, так сказать, без остатка.

Жизнь налаживается

Отдельного разговора на встрече с руководителями ДВТУ заслуживала автомобильная тема.

Разговоры о том, что новый Технический регламент требует от таможенных органов контролировать наличие у ввозимой спецтехники и других транспортных средств (например, автобусов) системы глобального спутникового позиционирования - навигаторов GPS, не больше чем слова. Как заверил начальник ДВТУ, для таможни основным мерилом при ввозе автотранспортных средств является его соответствие нормам токсичности ЕВРО-4.

-Контроль за наличием или отсутствием дополнительных приспособлений, в том числе и приемниками-навигаторами, находится в компетенции органов регистрации автотранспортных средств, - подчеркнул Сергей Пашко.

Говоря о количественной и качественной составляющей ввозимого автопарка, главный таможенник подтвердил информацию об окончании летней стагнации, когда импортеры, напуганные радикальностью предстоящего техрегламента, заняли выжидательную позицию и свернули импорт автомобилей. В сентябре-октябре, когда стало ясно, что все запретительные моменты регламента были сняты, активность импортеров возросла.