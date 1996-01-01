Свое место в Таможенном союзе

Грузооборот после кризиса пошел в рост, импорт товаров увеличился почти вдвое. Даже ввоз автомобилей, который в 2009 г. упал почти до нуля, снова начал расти.

- Если сравнивать с кризисным годом, в котором было резкое падение товарооборота, то сейчас в физических тоннах мы оформляем товара раза в два больше. Номенклатура товара не изменилась. Через Находкинскую таможню ввозится практически все, разве кроме золота, бриллиантов и военной техники. Лидируют машины и механизмы, электроника, сырье, товары народного потребления. Если говорить конкретно о легковых автомобилях, то в структуре сбора таможенных платежей Находкинской таможни в докризисный 2008 г. они составляли порядка 17%, или 54 434 штук. В 2009 г. было ввезено 3 538 автомобилей. Сегодня наблюдается рост ввоза автомобилей по сравнению с прошлым годом. Так, за 10 месяцев 2010 г. ввезено уже 5 089 авто. Но если сравнить с докризисным периодом, это «капля в море». Тогда 4,5 тысячи автомобилей могли завезти за месяц, а сейчас за 10 месяцев. Практически не ввозят автомобили с большим объемом двигателя, - рассказал начальник Находкинской таможни Александр КОВЫЛИН.

Что ожидать?

С 1 июля 2010 г. с вступлением России в Таможенный союз для участников ВЭД изменилось многое. Вместо российского начал действовать Таможенный кодекс союза, и лишь часть статей из старого осталась в силе. Но едва таможенники успели, по словам Александра Ковылина, «обкатать» нормы нового кодекса, как на подходе еще один закон, затрагивающий участников ВЭД. Речь о проекте закона «О таможенном регулировании», обсуждение которого идет.

- Этот закон придет на смену той части Таможенного кодекса РФ, которая осталась действующей после вступления в силу кодекса Таможенного союза. Практически все нормы, которые будут в законе, это нормы прямого действия. До минимума снижено количество отсылочных норм. То есть участник ВЭД, имея на руках текст закона, долгое время будет знать, как работать. Количество правовых норм, которые будет издавать таможенная служба, сокращается. Если законопроект вступит в силу в предлагаемом виде, то с 1 января таможенные органы должны перейти к безбумажному оформлению документов. Они будут поступать к нам в электронном виде,- считает начальник Находкинской таможни. - К слову, процедура получения электронных цифровых подписей не очень сложная. Чтобы с 1 января не создавать ни себе, ни нам ажиотажа и очередей, рекомендую участникам ВЭД заняться ее получением уже сейчас.

От ТСТ к ТЛТ

В России низкая обеспеченность терминально-логистическими комплексами. Об этом частенько говорят специалисты разных уровней. И чем дальше от центральной части страны, тем картина грустнее.

- Есть, например, таможенно-логистический терминал (ТЛТ), а есть, как мы называем, терминал сарайного типа (ТСТ). Складские терминалы, что есть в Находкинской таможне, это как раз те самые ТСТ. Ни один из складов временного хранения статусу таможенно- логистического терминала не соответствует. Хотелось бы, чтобы бизнесмены понимали, что вид складов - в какой-то степени лицо бизнеса. Это недешевое удовольствие, но все-таки сделать терминалы более высокого класса необходимо, - поделился мнением начальник Находкинской таможни.

Два шага к модернизации

Последний год в стране идет активная модернизация пунктов пропуска через госграницу. В регионе деятельности Находкинской таможни действует 4 пункта пропуска. Недавно порт Пластун получил разрешение на заход иностранных судов, что добавило работы таможенным службам. К саммиту АТЭС на двух пунктах пропуска пройдут глобальные преобразования. Новые здания и сооружения получат морской порт Находки и морской порт Восточный. Агентство «Росграница», которому и переданы полномочия по обустройству, уже занимается оформлением земли в собственность и проектированием зданий. Не так давно в порту Восточном построен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Как отметил Александр Ковылин, это позволит в разы увеличить количество осматриваемых контейнеров - пропускная способность в среднем 22 контейнера в час. На фоне общего роста грузопотока через пункты Находкинской таможни цифра показательна.

Контрабанда по-находкински

Говоря об общих итогах по выявлению контрабанды, начальник Находкинской таможни отметил, что количество административных дел по сравнению с прошлым годом практически одинаково (650 дел в 2010 г. против 670 в 2009г.), а по уголовным делам отмечается спад.

- Это связано с тем, что законодатель декриминализировал ряд норм. Если раньше мы возбуждали уголовные дела по ч. 1 статьи 188 УК РФ при стоимости недекларированных товаров 250 тыс. руб., то сейчас порог поднят до 1,5 млн руб. Всего же за 10 месяцев 2010 г. нашей таможней было возбуждено 50 уголовных дел по статье «Контрабанда», - добавил Ковылин.

Предметом преступления становится все - от нефтепродуктов до леса и автомобилей.

- В этом году нами была выявлена крупная контрабанда автомобилей. Группа лиц под видом ввоза дорогих автомобилей для личных нужд завозила коммерческие партии, которые впоследствии реализовывались через автосалоны. Всего ввезено более 60 автомобилей, - рассказывает Александр Анатольевич. - Еще одно крупное дело связано с контрабандой товаров народного потребления. Сумма там исчислялась десятками миллионов рублей.