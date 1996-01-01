В начале подъема

По итогам 7-ми месяцев 2010 года в Хабаровском крае показатели промышленного роста по статье "обработка древесины и производство изделий из дерева" составили 176% к уровню аналогичного периода 2009 года. Важно, что это не так называемый "восстановительный" рост, когда после значительного падения объемов выпуска продукции даже небольшое увеличение выглядит внушительно, а итоги последовательной реализации правительством края политики развития деревообрабатывающей промышленности в регионе.

Площадь лесного фонда Хабаровского края составляет 73,7 млн гектаров (93,6 % территории края), из которых на лесные земли приходится 57,9 млн гектаров (78,6 % лесного фонда), в том числе покрытые лесом земли 51,3 млн гектаров (69,5 %). Из них свыше 24 млн га (47,1 %) лесов, в которых возможна заготовка древесины. Общий запас древесины в крае превышает 5 млрд куб. м, в том числе спелых и перестойных насаждений свыше 3 млрд куб. м, из них хвойных – 2,8 млрд куб.м. Расчетная лесосека на 01.01.10 г. составляла 23,6 млн м3. Фактическая рубка леса по всем видам пользования в 2009 году составила 5,9 млн м3, расчетная лесосека использовалась на 25%. По объемам лесозаготовок край в последние годы занимает 3-е место по России и 1-е место в Дальневосточном регионе.

Серьезное внимание отрасли было уделено после кризиса 1998 года, когда лесозаготовками и поставками древесины за рубеж, ввиду их возросшей рентабельности, занялись различные предприятия, большая часть которых не имела необходимой производственной базы и средств для организации переработки, вела исключительно вырубку и продажу леса. При этом и на рынках стран-потребителей древесины, прежде всего КНР, стала возникать избыточная конкуренция, пользуясь которой покупатели лесосырья снижали цены до экономически необоснованного минимума. В ответ некоторые мелкие продавцы, чтобы получить больший доход, стали все чаще прибегать к элементарному воровству лесных ресурсов.

В этой ситуации для контроля за "беспредельно рыночной" отраслью, для создания условий эффективного использования лесных ресурсов в 1999 году было создано краевое государственное предприятие "Хабаровскглавлес". И уже при первом серьезном анализе ситуации стали ясны два направления, которые способны обеспечить отдачу от деятельности лесного комплекса на долгосрочную перспективу. В первую очередь речь шла о создании лесоперерабатывающих мощностей, а поскольку подобные проекты способны осилить только предприятия с внушительным собственным капиталом, вторым вопросом стало объединение и укрупнение компаний лесного сектора. Так начала формироваться региональная политика развития лесопромышленного комплекса.

В 2002 году было создано правительство Хабаровского края, в составе которого появилось и отдельное министерство лесной промышленности, взявшее на себя все функции управления отраслью. Надо отметить, что в минлеспроме понимали не только перспективы комплекса, но и его тогдашнее состояние, заключавшееся в том, что социальная база многих отдаленных таежных поселков держалась на ставших градообразующими лесопромышленных компаниях. Поэтому резких движений никто не совершал, реформирование отрасли старались проводить настойчиво, но мягко, чтобы не навредить и без того сложной социальной обстановке в глубинке.

Такие же сигналы поступали от краевых властей и на федеральный уровень. Край одним из первых предложил федерации подумать над использованием инструмента повышения пошлин на необработанную древесину. Правда, по замыслу специалистов краевого минлеспрома, делать это необходимо было плавно, с непременным введением льготных пошлин на ввоз деревообрабатывающего оборудования, с установлением преференций для инвесторов, создающих лесоперерабатывающие предприятия на территории. Правительство страны в итоге расценило ситуацию несколько иначе и приняло свое решение, предполагающее резкое увеличение таможенных ставок на необработанную древесину. Кстати, отказ от объявленного введения заградительных пошлин в 2009 и 2010 годах можно расценить не только как необходимую реакцию на кризис, но и как признание поспешности государственных действий.

Одной из действенных мер, принятых на краевом уровне, стало решение передавать неэффективно используемые участки лесного фонда предприятиям, имеющим производственные мощности по переработке древесины, способным перерабатывать не менее 25% заготавливаемого лесоматериала. Такой подход позволил начать укрупнение предприятий лесной промышленности, приступить к планированию развития переработки. В 2006 году был создан и утвержден региональный перечень перспективных инвестиционных проектов, объединившего 10 объектов.

В 2007 году было принято постановление Правительства РФ "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов", которым установлены стимулирующие меры для инвесторов – выделение леса в аренду без проведения аукциона и льготная плата за аренду. В 2009 году постановлением правительства Хабаровского края "О ходе реализации стратегии развития лесопромышленного комплекса Хабаровского края на перспективу до 2012 года" был уточнен перечень объектов, намечены шаги по дополнительной поддержке процесса перехода к переработке древесины.

За 2005 – 2009 годы в развитие лесного комплекса края привлечено 17,4 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем за период с 2000 по 2004 год. Доля инвестиций в переработку за 5 лет выросла с 20% до 93%: в 2004 году было вложено 315 млн рублей, а в 2009 году уже 6,2 млрд рублей. При этом доля иностранных инвестиций в 2008-2009 годах составила 47%. Выпуск лесопродукции с повышенным качеством вырос в 2 раза. Около 57% лесных ресурсов края в 2009 году находились в пользовании крупных холдингов, получивших их в увязке с проектами организации лесоперерабатывающих производств. К этой базе по итогам 7 месяцев 2010 года и показан рост в 176%. И, судя по тому, что на период 2010-2012 годов запланирован ввод в действие основных объектов, вошедших в перечень приоритетных инвестпроектов, лесной комплекс края находится не на пике, а в начале подъема. К 2012 году при росте заготовки древесины в 1,5 раза по отношению к 2009 году переработку круглых лесоматериалов планируется увеличить в 4,5 раза.

Серьезным препятствием на пути дальнейшего роста перерабатывающей промышленности в лесном секторе Хабаровского края сегодня является отсутствие диверсификации рынков сбыта продукции. Точнее, отсутствие альтернативы рынку Китая и Японии. В СССР, например, до 70% лесопродукции Хабаровского края отправлялось в республики Средней Азии и Казахстан. Потребность в подобной продукции там не исчезла и сегодня, но эти рынки, как и вся западная часть РФ, оказались отрезанными от дальневосточных производителей тарифами естественных монополий. Между тем, по оценкам специалистов министерства природных ресурсов Хабаровского края, отсутствие развитого внутреннего рынка лесных товаров – одна из самых серьезных угроз экономике лесного комплекса региона, стабильность которой традиционно обеспечивается при емкости собственного рынка не менее 70% от объема производимой продукции.

Опыт зарубежных стран убеждает, что в сфере механической и химико-механической переработки древесины развитие внутреннего рынка стимулируется, главным образом, за счет деревянного малоэтажного домостроения (ДМД), которое активизирует не только лесопиление, плитное, фанерное, мебельное и другие производства, но и задействует целый ряд смежных отраслей, в том числе строительного комплекса. По подсчетам министерства природных ресурсов Хабаровского края, 1 рубль, вложенный в ДМД, привлекает более 5 рублей в выпуск комплектующих видов продукции и оказываемых услуг.

Однако сегодня Хабаровский край не включен в число регионов, где проводится эксперимент по развитию малоэтажного строительства в рамках программы "Свой дом" национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". Не принят в стране и закон, который должен создать предпосылки и условия для развития ДМД. Между тем деревянное домостроение на территории Дальнего Востока России могло бы стать не только источником роста спроса на продукцию деревообработки, но и реальным механизмом улучшения качества жизни населения.