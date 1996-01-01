Заградить и узаконить

Лесная отрасль сейчас находится в странной ситуации: бизнес сделал все, чего от него хотело государство, вложив собственные и привлеченные деньги в создание лесопереработки. В ответ он не может дождаться определенности с госпошлинами, которые дадут старт реальному производству. Зато трагические пожары в центральной России наконец обратили внимание властей на то, что порядок нужно наводить в Лесном кодексе.

Пилеж и дележ

Мировой кризис, который тесно переплелся с российскими реалиями, завязанными на управленческие просчеты, отвлек внимание общественности от лесных проблем, связанных с реформированием. В лесной отрасли, казалось, все было спокойно: крупные предприятия, подгоняемые ежегодными слухами о введении запрета на экспорт круглого леса, готовили подушку безопасности в виде перерабатывающего производства.

Между тем в тайге потихоньку шел дележ оставшихся лесных ресурсов. Пока запретительные пошлины не приняли, нужно было питать исторически сложившуюся иерархическую систему, в которую вошли некоторые представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. А поскольку возможностей для откровенного набивания карманов все же стало меньше, начались междоусобные войны в рамках отдельно взятых районов и лесничеств. Увольнения неудобных сотрудников, уголовные дела или отказ в их возбуждении в пользу определенных лиц, изъятие партий леса и их замена на арестплощадках на "дрова" у одних лесозаготовителей, взгляд "сквозь пальцы" на других лесопильщиков – так выглядит противодействие различных структур на лесном поприще.

Ситуация в дальневосточной тайге привлекла внимание после фильма "Темный лес" в программе Марии СИТТЕЛЬ по федеральному каналу. Выступление начальника управления лесного хозяйства Приморского края Петра ДИЮКА стало рейтинговым, его многократно цитировали в сети Интернет и печатных СМИ, а показ фильма продублировали спустя всего месяц после первого выхода в эфир. Чиновник в записи скрытой камерой откровенно обнажил проблему коррупции в лесу. Интересно, что после служебной проверки он остался на своем месте, а со стороны правоохранительных органов (точнее, МВД РФ) последовало вдруг громкое расследование масштабного дела о контрабанде леса в Китай.

В считанные недели после демонстрации фильма в Приморье прибыли представители СК при МВД РФ, а также спецназовцы. В следственную группу вошли сотрудники УВД по Приморскому краю. Вместе они оперативно, в течение нескольких дней, отработали следственные действия в рамках уголовного дела под № 280027. Оно возбуждено по признакам деятельности организованной группы, контролировавшей ряд коммерческих предприятий и организовывавшей незаконный экспорт в КНР круглого леса. По различным данным, группировка существует с 2006 или 2008 года. При этом многие компании, упоминающиеся в уголовном деле, уже не существуют. Сумма контрабанды по данному уголовному делу составляет от 1 млрд руб. до 1,4 млрд руб.

Безусловно, силовикам нужно было продемонстрировать, что они держат все под контролем и готовы прижать нарушителей закона. Правда, во время спешного автопробега по лесозаготовительным площадкам под арест, намеренно или невольно, попали и официально заготовленные партии кругляка. Так получилось с древесиной на сумму $1 млн на двух площадках холдинга "Дальлеспром" в Дальнереченске и Чугуевке. Решение Приморского арбитражного суда остановило незаконный вывоз легального леса под видом изъятой контрабанды, организованный краевым УВД с привлечением коммерческих структур...

Лесопилка на взводе

С 2007 года регион сделал колоссальный рывок к новой эпохе: в лесопереработку были вложены миллионы долларов, инвестиционный процесс продолжается. Общий объем заявленных инвестиций в лесные проекты – 32,45 млрд руб. (8% от заявленного по России). Из запланированной суммы освоено 46% (15,05 млрд руб.). Источниками финансирования являются собственные средства компаний и заемные.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО, на территории округа реализуются двенадцать утвержденных приоритетных инвестиционных проектов. Ассортимент различный – от сырой нестандартизированной доски ("Дальлеспром"), клеевой доски, шпона и сухого пиломатериала ("Тернейлес", "Аркаим" и другие) до натурального паркета ("Лес Экспорт") и деревянных домов ("АмурФорест"). Большинство – в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. В каждом из этих регионов по двум инвестпроектам уже начался выпуск готовой продукции, как в экспериментальном порядке, так и на реализацию.

Так, в Хабаровском крае в первом полугодии выпущено 78,1 тыс. кубометров пиломатериалов и 3,85 тыс. кубометров ДСП. В ближайшее время объемы здесь нарастут как за счет действующих предприятий, так и с учетом нового завода по производству плит МДФ ("Римбунан Хиджау" планирует сдать его 20 ноября). В Приморье также производят пиломатериалы, шпон, клееный брус – "Тернейлес" еще в 90-е годы стал пионером лесопиления в ДФО. В Амурской области идет не только выпуск пиломатериалов (9,6 тыс. кубометров), но и производство деревянных домов (11 комплектов).

По словам специалистов, до сих пор не сформирован внутренний рынок сбыта. Строительная отрасль не требует таких объемов, чтобы давать ощутимый эффект. По словам замгенерального директора ООО СП "Аркаим" Олега РЯБОВА, в развитых странах иная ситуация – там в жилом строительстве максимально используются дерево и камень. "Даже заборы люди там строят из древесины хорошего качества, это и эстетика, и экология", – отмечает управленец.

Пытается обойти общую тенденцию работы на экспорт компания "Лес Экспорт" (Приморский край), которая изготавливает различные изделия из древесины, в том числе паркет. Она ориентируется на сбыт продукции и в России, а потому налаживает реализацию через строительные магазины во Владивостоке, имеет представительство в Москве.

Качество выпускаемой на Дальнем Востоке продукции сегодня соответствует высоким требованиям мирового рынка. Хотя еще года два назад у многих экспертов были сомнения в сроках выхода на внешний рынок с переработанной древесиной, связанные именно с принятием иностранцами нашего качества. Однако сегодня сомнений нет: оборудование, устанавливаемое в регионе, самое передовое – такой колоссальный объем инвестиций может быть оправдан только современными технологиями, позволяющими производить высококачественную продукцию мирового стандарта.

Отметим, что инвестиции в лесной сфере касаются не только строительства заводов. Это и вложения в расширение арендного фонда (здесь непрерывно активен "Дальлеспром"), и обновление, увеличение парка техники. "На отраслевые предприятия ложится нагрузка социальных инвестиций. К примеру, мы ежегодно строим до 100 км автомобильных дорог, которыми пользуются все. Для этого нужна надежная тяжелая техника хороших производителей. Кроме того, реализуем программу обеспечения жильем сотрудников, которое будет со временем переходить в их собственность. Мы должны создавать достойные условия для жизни и работы, мотивировать людей к развитию", – комментирует Олег Рябов социальные задачи лесных предприятий в регионе.

Сырой Кодекс поджарило По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, за первое полугодие 2010 года на Дальнем Востоке произведено 5,2 млн кубометров круглых лесоматериалов, из них 1,5 млн кубометров поставлено на переработку. Это на 16% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Значительный рост объемов производства зафиксирован во втором квартале – на 25% от показателей 2009 года. При этом специалисты отмечают, что в целом рост пока незначительный, и причина не в самом бизнесе. Для деревопереработчиков основной вопрос на сегодняшний день – сроки введения заградительных пошлин на экспорт круглого леса. Отсутствие обещанного экономического "шлагбаума" позволяет зарубежным компаниям и сегодня обходиться без российских продуктов переработки леса. Введение заградпошлин – тактический вопрос развития экономики, требующий политического решения. Стратегические моменты в отрасли связаны с необходимостью изменений в лесном законодательстве. По словам экспертов, новый Лесной кодекс до сих пор очень сырой, хотя используется почти три года. У него много недостатков, создающих колоссальные проблемы в отрасли. Это касается отсутствия единой управленческой структуры, интегрирующей усилия власти, бизнеса и науки (Рослесхоз не может выполнять эти задачи), необходимости организовать реально функционирующую систему контрольно-надзорных структур с достойным финансированием (сегодня оно практически на нуле). Очевидна потребность регламентировать деятельность по охране леса от незаконных рубок, противопожарной охране и защите лесфонда, восстановлению лесных насаждений. Замминистра природных ресурсов Хабаровского края Владимир Панков отмечает, что именно пожары в лесах центральной России, повлекшие за собой страшные трагедии, обратили внимание на проблемы в лесной отрасли. К слову, ведь и для Дальнего Востока пожары не редкость. Чиновник констатирует, что возгорания характерны для сухой дальневосточной осени – только на территории Хабаровского края в такие опасные периоды выявляют один-два пожара ежедневно. По сообщениям информагентств, крупные очаги были в сентябре в Приморье и на Сахалине. И если это труднодоступная местность, то надежда – только на авиацию (которая очень дорога) и ненастную погоду. Первоочередными мерами для корректировки ситуации, сложившейся в отрасли, должны стать изменения в Лесной кодекс, которые сейчас уже готовятся. На совещании по вопросам развития лесного хозяйства, которое состоялось 8 сентября в Москве, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ констатировал, что действующая нормативная база и организация лесного хозяйства не соответствуют должному уровню. Поэтому задача законодателей вкупе с федеральными чиновниками на сегодня – взять реванш и навести порядок в лесной отрасли, начиная от управленческого аппарата и завершая сотрудниками на местах – после масштабных сокращений в лесу практически некому работать.