Инвестиции пошли в рост

Золотодобывающая отрасль Магаданской области после нескольких лет падения показывает существенный рост добычи драгоценного металла. Уже по итогам 8-ми месяцев опережение плана составляло 1600 кг по золоту и 39 тонн по серебру. Это заметно отражается и на работе предприятий, являющихся инфраструктурными для основной отрасли Колымы – Колымского аффинажного завода, Магаданского ремонтно-механического завода, Колымавзрывпрома, Магадангеологии.

"Такая ситуация прогнозировалась, – прокомментировал "ДК" ход золотодобычи губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Мы рассчитываем в 2010 году увеличить объемы добычи на тонну триста и выйти на 17,5 тонны золота и 780 тонн серебра. Это просчитанные возможности компаний. Рост добычи обеспечивается не только вводом новых месторождений, но и модернизацией предприятий, внедрением новых технологий извлечения металла, увеличением геологоразведочных работ".

Уже на следующий год Колыма планирует взять 19,5 тонны золота, в 2012 году – 28 тонн.

Среди факторов, повлиявших на увеличение добычи драгметалла, начальник департамента природных ресурсов Магаданской области Виктор ПРОКАЗИН в первую очередь называет модернизацию парка горной техники, которую провели золотодобывающие компании, в их числе ГХК "Берелех", ОАО "Сусуманзолото", артели "Полевая" и "Кривбас", ООО "Конго". Благодаря новым мощным тракторам и бульдозерам вскрыша торфов начинается уже в марте, а начало промывочного сезона – сразу же со вскрытием речек.

Помимо этого в отрасль приходят более совершенные технологии извлечения. Артель "Конго" ведет обкатку новой установки "Труд", которая обеспечивает пятиступенчатую промывку, позволяя улавливать даже самое мелкое золото. Это технология российских разработчиков, и за внедрением прибора сегодня наблюдают специалисты. В области надеются, что дальше она будет востребована и другими артелями.

ОАО "Полиметалл" на месторождении Биркачан впервые в Магаданской области ведет испытания по кучному выщелачиванию драгметалла. Как пояснил Виктор Проказин, эта технология признана наиболее эффективной в условиях отработки объемных месторождений с малым содержанием (до1-2 г на тонну) металла. Первые слитки золота и серебра, полученные с использованием кучного выщелачивания, уже дали прирост областным показателям добычи.

По словам Николая Дудова, в области развернуты изыскания по отработке техногенных отвалов. В них на территории Колымы, по оценкам экспертов, лежит около 500-700 тонн золота. Летом в Магадане состоялась научно-практическая конференция, на которой ученые Сибири и Дальнего Востока предметно обсуждали эту научную и практическую задачу.

Значительный вклад в развитие отрасли вносит Колымский аффинажный завод (КАЗ). Этим летом на предприятии запустили новую дуговую печь по переработке шлаков. Раньше у КАЗа, услугами которого пользуются золотодобытчики не только Магаданской области, но и Якутии, Чукотки, Хабаровского края, не было технологической возможности извлекать золото из шлаков на месте, и их отправляли на одно из уральских предприятий. Теперь весь шлак будет перерабатываться на Колыме, и общий процент извлечения золота из сырья, поставляемого на завод, значительно вырастет. По словам генерального директора КАЗа Владислава ФЕОКТИСТОВА, оборудование отличается высокой надёжностью и экономичностью. Его установка – лишь часть масштабной программы по модернизации предприятия, которая ведётся уже 2,5 года. Её следующий этап – строительство собственного хвостохранилища. "Радует то, что руководство завода постоянно модернизирует производство, ведет поиск новых технологий, – прокомментировал событие Николай Дудов. – Благодаря общему увеличению добычи металла на территории, внедрению новых технологий, перспективы завода выглядят достаточно оптимистичными".

Рост объемов добычи обеспечен и вводом в эксплуатацию новых месторождений. Началась эксплуатация Гольцового, где содержание серебра достигает 1 кг на тонну, заработали Биркачан и Сопка Кварцевая.

По словам Виктора Проказина, на территории идет активная геологоразведка. Помимо поиска новых месторождений, значительные средства направляются недропользователями на доразведку принадлежащих им лицензионных участков. Только в этом году на ГРР направлено около 400 млн рублей бюджетных средств, более 2 млрд рублей – деньги компаний. К аукционам на будущий год готовится порядка 30 новых объектов. Их перечень уже согласован с Роснедрами.

Учитывая то, что горнодобывающая отрасль для Колымы главная, обеспечивающая в том числе и социальное благополучие территории, здесь сложилась практика заключения инвестиционных соглашений между администрацией и компаниями – недропользователями. В этом году они подписаны с одиннадцатью предприятиями на сумму 5 млрд рублей. Можно сказать, что золотодобытчики Колымы активно "конвертируют" благоприятную конъюнктуру рынка золота в инвестиции, столь необходимые для дальнейшего развития.