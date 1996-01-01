Гречневая эпидемия

В течение последнего месяца специалисты комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края совместно с органами прокуратуры проверили ряд торговых предприятий в Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Амурском районах, а также в г. Хабаровске.

По итогам проверок в северных районах выявлены факты завышения розничных торговых надбавок, которые не должны превышать 30%. Так, на предприятии ООО «Николаевскхлеб» надбавки были завышены на хлеб, сахар, гречку, рис, яйцо - до 14,64%, на муку - до 51%. «Чемпионом» среди розничных продавцов краевого центра стало хабаровское ООО «Бакалейная компания», установившая торговую надбавку на алтайскую гречку от 74,9 до 109,9%, на рис, полученный от различных поставщиков, - от 30,1 до 71,8%. Как сообщает пресс-центр правительства края, завышенная стоимость гречневой крупы выявлена и в ряде других торговых точек дальневосточной столицы. Так, в магазине «Росинка» 800-граммовая упаковка гречки продавалась по 82 рубля, в «Торговом комплексе», принадлежащем ООО «Статус», 900-граммовая упаковка стоила 80 рублей.