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Уроки одного шоптура или в Суйфэньхэ за мебелью
Благословенную Суньку, как любовно называют приморцы приграничный китайский город Суйфэньхэ, я в последние годы посещаю лишь по одной надобности - когда решаем с подружками провести пару дней активного отдыха в банях, массажных кабинетах и маленьких ресторанчиках. Магазины и лавки, как правило, оставались за скобками – отдавала предпочтение отечественному производителю
Наблюдая Суйфэньхэ с первых дней после открытия совместной границы, я не уставала радоваться преобразованиям маленького населенного пункта, который вышел и вырос из приморской флотской шинели – эту неликвидную одежду эпохи 90-х мои земляки тюками возили в китайскую деревушку, модники которой щеголяли в ней еще несколько лет.
Оказавшись в Суньке в первый раз почти двадцать лет назад, я тогда пришла в ужас: пещерный век. На ночь нас, следовавших в Харбин, поселили в тесной фанзе, наполненной угарным дымом. «До ветру» предложили сходить в ближайшую канаву. К утру вода в ведре у порога фанзы замерзла, умыться было нечем и не хотелось.
Социализм с человеческим лицом
Износив наши шинели, жители Суйфэньхэ уже к середине 90-х приоделись в одежду собственного производства и вскоре стали продавать её нам. Мы же в упоении от скорого эффекта экспорта продолжали тащить в сопредельную страну лес, удобрения, сельскохозяйственные машины.
Суйфэньхэ рос вширь и ввысь. Наши приграничные деревни оставались при своих девственных огородах и выразительных российских дорогах. Мечта о совместном приграничном торговом центре воплотилась односторонне: на китайской стороне – огромный билдинг с прилегающими к нему складскими помещениями. С нашей стороны – мечты об интенсификации приграничной торговли.
Каждый новый визит в Суньку заставлял изумляться. Ранней осенью «вновь я посетил», спустя полтора года после предыдущего тура. И – ах! У них там уже – парк огромный в центре города, рукотворное озеро и микрорайоны высоток из бетона и синего стекла.
«Все - во имя человека, все - для блага человека» - коммунистический лозунг воплотился не только в новых зданиях и парковой культуре, но и в характере «суйфэньхэвцев». Они все более становятся похожими на нас советского периода: грубыми, резкими, нахальными. Это едва ли не самое очевидное из того, что нам удалось привить ближайшим соседям.
Иначе с чего бы я услышала в парикмахерской: «Ну, нет горячей вода: аппарат сломался. Потерпишь». И ведь терпела, закусив губы: этот сервис у соседей на «ноль» после цифры дешевле, чем в Приморье.
Или другой случай: приценилась я к перчаткам, вернее только спросила цену, мерить даже не стала. Продавец схватил меня за воротник – «300 юаней… 200… бери за 150». В ужасе я выскочила на улицу, требуя полицию. Продавец отстал только при магическом слове «Ху ЦЗИН ТАО». Дескать, письмо напишу…
И еще одна досадная примета. На всех уровнях у меня отказывались принимать евро. Даже в банке. Симптом?
Товары – народу
Нашему народу и в любом ассортименте товары предлагает сегодня приграничная китайская сторона. И пусть, как последствие кризиса, поток российских покупателей стал пожиже, зато запросы – более валютоёмкие. Если ещё недавно я возвращалась из Суни с мешком носков и трусов в багаже, то в этот раз нацелилась на суперпокупку. Отправилась за мебелью с целью сменить свой ветхозаветный «ампир» на современную, легкую и светлую обстановку. Общеизвестно, что наши местные специализированные магазины забиты «итальянской», «немецкой» и даже «американской» мебелью, которая все равно издана в Китае, но ценник на ней – по меркам Евросоюза.
Если вы по внутренней организации лох, как автор этих слов, то шопинг в Китае, а уж в Суньке вообще, занятие не для вас: обуют. К счастью, рядом со мной был человек, знающий толк в этом деле. Ибо уже через полтора часа «торговли» замумуканная широтой выбора, галдежом китайских товарищей, все нарастающими скидками, перспективами доставки и монтажа будущего интерьера, я готова была расстаться с деньгами немедленно и отбыть в ресторан обмывать покупку.
Но сопровождающее лицо бдительности не утрачивало. С калькулятором в руках оно пересчитало сумму и заявило, что вместо обещанных скидок нам набросили лишку. В конце концов, все ударили, по рукам, а я с облегчением кивнула. В итоге получилось: спальный гарнитур и комплект мебели для гостиной из нескольких предметов, плюс стол со стульями для кухни мне обошлись менее чем в две тысячи долларов, или около 60 тысяч рублей. Однако за морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Доставка во Владивосток – это еще две с хвостом. Потом услуги «всегда трезвых грузчиков», а еще монтаж. И все равно получается в разы дешевле, чем «итальянская» во Владивостоке.
Моя подруга исхитрилась недавно купить комплект мягкой мебели канареечного цвета за 120 тысяч рублей. Отечественного производства. Чехлы не снимаются. Теперь у них в доме даже кот ходит в сменной обуви и строго вдоль стен. За эти деньги, что Лена вбухала в диван и два кресла на Родине, в Китае можно приобрести обстановку на два коттеджа. Удобно и то, что в магазин вы можете приезжать со своими мерками квартиры. По образцам вам выполнят все, что требуется.
Впрочем, возможно, я рано хвалюсь. Хорошо бы увидеть всю эту поднебесную красоту в родных стенах. Чтоб не оказалось как с одеждой: что ни примеряю из подаренного китайского – все не по росту и жмет.
Правда, те мои знакомые, которые прошли уже такой трудный путь обновления, не жаловались.
Эпилог
Возвращались во Владивосток мы поздней ночью. Наш автобус припарковался на Второй Речке. Совсем неподалеку от того места, где еще до разгула перестройки располагался флагман мебельной промышленности Приморья – Владивостокская мебельная фабрика. Сейчас на ее территории - хозяйственный магазин, где продаются дешевые китайские товары от производителя.
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