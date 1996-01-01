В Интернет за продуктами

Интернет-магазины – благо цивилизации, без которого современное общество уже немыслимо, – постепенно завоевывают и Владивосток. Когда световой день уходит на работу и стояние в пробках, остается один выход – хотя бы ночью спокойно заняться покупками - сесть и заказать все необходимое в Интернете. Хотя, сказать по правде, во владивостокских интернет-магазинах часто приходится дублировать заказ по телефону

Что же касается ассортимента, то купить здесь можно все: продукты, цветы, детские игрушки, технику, мебель, лекарства, книги и подарки. Во Владивостоке действуют порядка 150 компаний, имеющих интернет-представительства.

Начнем изучение владивостокского интернет-рынка с хлеба насущного, а точнее с компаний, торгующих продуктами питания.

Прогулка по магазинам

К сожалению, их выбор пока не слишком широк. Возможность интерактивного заказа продуктов предлагают сайт универсама «РЕМИ» (служба заказа которого сейчас временно не работает) и сеть продуктовых супермаркетов «ВЛ-МАРТ». Здесь представлен весь ассортимент магазинов, причем по тем же ценам, что и в торговых залах. Единственный недостаток сайтов – отсутствие подробного описания продукции. Если вы четко знаете, чего хотите, это не страшно, а вот новинки лучше приобретать только после личного осмотра.

Детское и диетическое питание помимо вышеназванных торговых сетей предлагает и аптечная сеть O’vita.

Доставка осуществляется с 9 до 22 часов. В остальное время только сформируют заказ. Продукты доставит курьер, и в черте Владивостока это обойдется в 200 рублей, за город – 400 руб. При заказе на сумму более 2000 рублей ВЛ-МАРТ осуществляет доставку бесплатно. Оплатить покупку можно только наличными, расчет в Интернете не предусмотрен, а выездные терминалы – это дело завтрашнего дня.

Основное преимущество таких закупок - возможность сэкономить время и силы, так как можно сделать большой (по весу) заказ. Второй плюс - выбирать товары можно не торопясь, строго по списку, не отвлекаясь на пестрые витрины, а значит, существенно экономить. Недостаток один - нет возможности пощупать товар и ощутить радость от самого процесса шопинга. Но если эти аспекты не принципиальны, интернет-магазин, возможно, самый удобный выход из положения.

В интернет-ресторан

Проблему обеда или праздничного ужина можно решить и с помощью интернет-ресторанов. Сегодня практически все крупные кафе и рестораны имеют на своих сайтах раздел «заказать». Помимо них существуют компании, специализирующиеся исключительно на интернет-заказах. Во Владивостоке действуют порядка 10 подобных фирм.

Чаще других представлена китайская кухня. Её популярность связана с невысокой ценой и обильными порциями. В сети представлены рестораны «Чан-ли», «Бао-Ши», Сhina.vladivostok, «Золотой дракон» и артемовский ресторан «Околица». Японскую кухню предлагает «Осама Суши», «Токио». Европейскую и грузинскую – интернет-ресторан «Калейдоскоп вкуса». Армянскую и русскую – «Мировая кухня». Корейскую – сайт mandarinvl.ru.

Выбирая интернет-ресторан, лучше ориентироваться на отзывы друзей и знакомых и обращаться в проверенные компании, иначе велика вероятность получить свой заказ через много часов после отправления заявки, а то и не получить совсем.

И второй совет – если в течение 15 минут не получено подтверждения заказа от оператора, лучше продублировать его по телефону. За прием заказов по Интернету в действующих заведениях часто отвечает администратор зала, и вечером, когда в заведении много посетителей, он не имеет возможности находиться в Интернете в режиме реального времени.

В зависимости от количества пробок на дорогах и района на доставку заказа потребуется от 30 минут до часа. Курьер примет также оплату счета и доставки.

В большинстве заведений при заказе от 1000 рублей доставка осуществляется бесплатно. Знающие люди рекомендуют проверить чек и количество блюд на месте, поскольку возможны недоразумения.

По воду

Интернет-заказы на воду принимают компании «Приморский родничок» и «Серебряный ключ». Причем сервис «Серебряного ключа» полностью автоматизирован и позволяет оформлять заявки на доставку без взаимодействия с диспетчером. К тому же есть функция сохранения данных, исключающая многократный ввод одной и той же информации, например, адреса доставки. Единственный недостаток – прием заявок через Интернет ограничен территорией Владивостока, да и то не всей. Судя по информации сайта, заказ нельзя оформить на Первомайский район, Эгершельд, 71-й микрорайон, улицы Ладыгина, 3-я Рабочая, Толстого, Народный проспект. В эти районы заказать воду можно только по телефону.

Магазин продуктов в Интернете – это современное решение бытовых проблем. Главное – помнить несколько правил безопасности. Во-первых, не предоставлять интернет-продавцам полную информацию о себе, достаточно дать мобильный телефон, фамилию и адрес. Во-вторых, тщательно проверять наличие всех заказанных наименований товара. В-третьих, обязательно требовать чек. Соблюдая эти нехитрые правила, можно с успехом использовать все достоинства Интернет-шопинга.