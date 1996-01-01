Квартиры на Санья подорожали в 3 раза

Коммерческие банки Китая выработали решение о запрете на приобретение недвижимости по третьему разу, чтобы обуздать чрезмерный рост цен на жилье, пишет со ссылкой на агентство Синьхуа РИА PrimaMedia.

Так, прекратят выдачу кредитов частным лицам, желающим приобрести в собственность третье и последующее жилье; покупатели первого жилья должны оплатить первоначальный взнос в размере не менее 30% от стоимости жилья; а первоначальный платеж при покупке в рассрочку второго жилья должен составить не менее 50% от его стоимости, процентные ставки по кредитам должны составить не менее 1,1 раза от базисных.

Как отметила директор компании «Факел и К»Ирина РОГАЧЕВА, данное распоряжение приморцам, желающим купить недвижимость в Китае, не грозит. «Наибольшей популярностью среди приморцев, да и дальневосточников, пользуется недвижимость в Санья. Кто-то покупает для себя, кто-то сдает в аренду, кому-то это выгодно при ведении бизнеса. Но в этом году цены в Санья заметно выросли», - отметила Ирина Рогачева.