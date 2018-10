Китайское судостроение выйдет Корее боком

Сегодня Китай уделяет первостепенное внимание судостроению, рассматривает эту отрасль индустрии как стратегическую и хочет добиться мирового лидерства в этой сфере. В настоящее время Китай уже добился того, что 99% контейнеров производятся в Китае, как и 85% контейнерных кранов-перегружателей. Так что планы Китая вполне реалистичны, как доказывает практика.

Не исключено, что подъем китайского судостроения уже в недалеком будущем обернется закатом судостроения Южной Кореи, ныне лидирующего в мире благодоря помощи со стороны государства.

Только содействие государства в Китае несравненно шире и откровеннее, и потому у Южной Кореи не так много шансов на то, чтобы удержаться на первом месте в мире. Государственная помощь позволила Южной Корее оттеснить конкурентов в лице судостроителей Европы, теперь точно так же ее может оттеснить Китай и не только он, ведь именно этой тактике ныне привержены и все другие страны БРИК, если речь идет о судостроении, - Бразилия, Россия и Индия.

Но хорошо ли это для международного коммерческого судоходства, не станет ли ценовая конкуренция в судостроении причиной хронического избытка тоннажа, например, балкеров и контейнеровозов в мире? И будет ли это хорошо для того же Китая, мировое лидерство которого в международном судостроении может превратиться в пиррову победу? В самом деле, спрос на суда может просто сократиться, если снижение цен на них по причине погони Китая за мировым лидерством в судостроении станет причиной перманентного кризиса на фрахтовых рынках.

Спрашивается, кому тогда будет нужна китайская судостроительная отрасль с ее избыточными производственными мощностями, поскольку уже в настоящем в предстоящие два-три года эта проблема может встать перед Китаем в полный рост. Количество заказов, на которые рассчитывали китайские судостроительные предприятия, сократилось. В первом полугодии 2010 г. портфель заказов китайского судостроения насчитывал 23,7 млн т двт, что значительно ниже уровня докризисного первого полугодия 2008 г., когда речь шла о 57,2 млн т двт. И если так пойдет дальше, то многие производственные судостроительные мощности в Китае останутся незагруженными еще в течение нескольких лет.

Другая проблема китайского судостроения - невозможность промышленности Китая производить все необходимое и зависимость китайского судостроения от импорта значительной части судостроительных материалов и оборудования, а эта зависимость снижает эффективность производства национального судостроения.

В настоящее время только два самых крупных предприятия этой отрасли в Китае - компании China State Shipbuilding Corp. и China Shipbuilding Industry Corp. - более или менее отвечают современным технологическим требованиям. По этой причине только они сегодня могут реагировать на снижение спроса на суда переходом на производство технологически сложной продукции.

Газовоз Dapeng Star поставлен китайской судоверфью Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd китайскому заказчику China LNG Shipping (Holdings) Co. Китайская судоверфь построила пятый по счету газовоз на основе многолетнего соглашения о сотрудничестве между ней и французским филиалом южнокорейской судостроительной компании STX France SA.

Эта компания разработала проект и оказывает техническое содействие на всем протяжении строительства и ходовых испытаний судов. Так на основе высокотехнологического сотрудничества преодолевается техническое отставание китайского судостроения. Преодолевается на практике и с убедительными результатами.

В ближайшем будущем планируется строительство шестого газовоза того же класса в 147 000 куб. м, что и спущенный на воду газовоз Dapeng Star. Примеру Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. намереваются последовать и другие китайские судостроители. В частности, Dalian Shipbuilding Industry и Jiangsu Rongsheng Heavy Industries.

Судостроительное предприятие STX (Dalian) Shipbuilding, размещенное на о-ве Чансинь в Даляне и построенное дочерней компанией южнокорейской судостроительной корпорации STX Group, в настоящее время является самой крупной судостроительной верфью в мире. В ее сухом доке длиной 460 м можно одновременно строить два судна класса 320 000 т двт.