Торговые центры преодолели кризис

По данным мониторинга рынка коммерческой недвижимости Владивостока ООО «Индустрия-Р» по итогам третьего квартала, средняя ставка аренды офисных помещений в торговых центрах Владивостока преодолела докризисный уровень и составила 1 813 руб. в месяц за 1 кв. м площади.

Это на 37 руб., или примерно на 2% больше, чем в 4-м квартале 2008 г. По сравнению со вторым кварталом этого года рост составил 33,4%.

При этом средние ставки аренды офисных помещений в историческом центре города и на Первой Речке в два раза меньше - около 900 руб. в месяц, около 850 - на проспекте 100-летия, 800 - на Эгершельде, около 770 - на участке ул. Светланской от ул. Лазо до ул. Луговой, 600 - на Чуркине и около 520 - на ул. Снеговой. При этом 52% предложения офисных помещений сегодня приходится на исторический центр города, при том что в этом районе немного более трети всех офисных центров города - 37%.